Windows 11: si tienes una PC Intel, podría sufrir de pantallazos azules de la muerte

Más bugs. El debut de Windows 11 ha traído muchos reportes de pantallazos azules de la muerte. Estos son los clásicos avisos que Microsoft emite para advertir de un error crítico en el sistema y, ahora, todo indica que muchos de estos casos están relacionados con un driver bastante común en equipos con arquitectura de procesador Intel. Los de Redmond ya han publicado un parche para solucionarlo, pero adviertieron que muchos podrían ser aún vulnerables al problema.

Según el portal de documentación oficial de Microsoft, muchos de los pantallazos azules que se han reportado por usuarios en Windows 11 han tenido su origen en un driver llamado Intel Smart Sound Technology. Este controlador es bastante común en equipos con CPU Intel y hay una versión específica que causa el problema.

La documentación agregó al driver con la etiqueta de “problema de compatibilidad” y también fue listada en la relación de “problemas comunes” para Windows 11. Además de los conocidos BSOD (Blue screen of death), también se podrían provocar bugs al momento de actualizar Windows 10 al nuevo OS.

El driver tiene como ruta predeterminada: administrador de dispositivos > dispositivos del sistema. Está etiquetado como “controlador de audio” bajo Intel Smart Sound Technology (Intel SST). El nombre específico es: IntcAudioBus.sys y su versión debería ser 10.29.0.5152 (o anterior) o 10.30.0.5152 (o anterior).

En este caso particular, las versiones no están numeradas en orden ascendente, lo que quiere decir que las que empiezan con 10.30 no son más recientes que las que comienzan con 10.29. En términos sencillos, ambas pertenecen a hilos de actualización distintos. En todo caso, lo que debe importar para identificar el driver problemático son los cuatro últimos digitos: “5152″.

Microsoft señaló que la solución a este error de compatibilidad es actualizar todos estos drivers a las versiones: 10.29.00.5714 y 10.30.00.5714. Lamentablemente, esto puede depender más de los fabricantes de las PC que del propio sistema, por lo que se tendrá que buscar el parche de distintas fuentes según la marca.

“Los usuarios tendrán que consultar con el fabricante de sus dispositivos (OEM) para comprobar si hay un driver actualizado disponible e instalarlo”, precisaron los de Redmond. En caso de que no haya un parche habilitado aún, Microsoft advirtió que no se haga manualmente con el botón actualizar ahora del Media Creation Tool, al menos hasta nuevo aviso.