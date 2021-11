Apple y sus posibilidades de destacar en los videojuegos: ¿le bastará con la App Store?

Las últimas semanas han traído recuerdos agridulces para la aún emergente industria del videojuego en la nube. Según un informe de octubre en Bloomberg, Apple habría considerado lanzar un servicio de cloud gaming (tal como Stadia y xCloud) junto al estreno de Apple Arcade, la plataforma de títulos por suscripción solo apta para su ecosistema a través de App Store. Este hecho ha generado un sinfín de análisis en los últimos días y una vieja discusión ha vuelto a aparecer en la superficie: ¿pueden los de Cupertino por fin establecerse dentro del mercado gamer?

No es una pregunta ni menor ni acelerada. La relación de Apple con los videojuegos ha tenido muchos matices en la historia. La propia línea Macintosh recibió por años muchos títulos elementales en la década de los 80 (pese a sus primeras y limitadas pantallas monocromática) y los años tras la vuelta de Jobs, a fines de los 90, también protagonizaron esfuerzos específicos por ganar terreno en ese público.

En los últimos meses, reportes de todo tipo han desenterrado muchas decisiones que no quedaron comprendidas, sobre todo referentes al lanzamiento de Apple Arcade en 2020 y la prohibición de Stadia y xCloud en agosto del mismo año.

En un pasado número de su boletín informativo Power on, Mark Gurman (Bloomberg) explicó cómo Cupertino contempló lanzar su propio servicio de juegos por streaming:

“El servicio de juegos de Apple es más o menos único. Depende de títulos que corran en dispositivos nativamente en lugar de en una nube, a diferencia de otras compañías como Microsoft, Nvidia, Google y otras. Extrañamente, Apple no ha permitido que esos rivales se unan a Apple Arcade en la App Store, aunque dicen que la razón no es porque sean competidores, sino porque no quieren servicios de juego de estilo ‘come todo lo que quieras’ en sus equipos”, comenta.

“A pesar de eso, la compañía ha discutido internamente prospectos para lanzar servicios de ese tipo, según fui informado. Solo espero que, si Apple lo llega a hacer, admita también a sus rivales”, sentenció.

Un interesante análisis de Xataka puntualiza la extraña relación de Apple con los videojuegos. Cupertino no presenta fuertes ni en hardware de software, y tampoco cuenta con un prestigio ganado a través de los años, sino todo lo contrario. La idea de que una Mac sirve para todo menos para jugar es casi un dogma en los consumidores. Si los de la manzana pueden sostenerse de algo para entrar en esa billonaria industria del entretenimiento, eso es únicamente la App Store que, según Wall Street Journal, factura más que Xbox, PlayStation, Nintendo y demás combinadas.