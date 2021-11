WhatsApp: cómo recuperar tus mensajes borrados sin copia de seguridad

Hay veces en las que por error mandamos un mensaje de WhatsApp a un chat equivocado. Otras veces, escribimos a alguien, pero luego nos arrepentimos de los que dijimos. También, sucede que, de último momento, no queremos dejar evidencia de algo previamente mencionado. Para estos casos, lo usual es eliminar ciertos mensajes en la conversación; no obstante, estos se eliminan definitivamente y no pueden recuperarse, o al menos eso es lo que se cree.

Cuando existe la urgencia de querer restaurar un recado por el valor que tiene o la amplia información que tenía lo escrito, no todos conocen las maneras para recuperar estos mensajes borrados de WhatsApp. Por ello, hemos desarrollado un paso a paso para que puedas traer de vuelta el contenido eliminado.

En la mayoría de casos, los usuarios tienden a reiniciar el sistema de su smartphone o iPhone para recuperar estos mensajes. También, optan por ir a un extremo y desinstalar el app. Sin embargo, te explicaremos otras formas de recuperar mensajes borrados sin tener que recurrir a las opciones mencionadas.

Tenorshare UltData para Android

Este programa es considerado por los portales de Tecnología como uno de los mejores para traer de vuelta todo tipo de datos de tu WhatsApp desde tu Android, ya que da la opción de poder recuperar videos, fotos y mensajes borrados sin copia. No solo eso, sino que también te da a elegir si deseas hacerlo en la aplicación normal o si deseas realizar esta restauración en WhatsApp Business.

UltData

Esta aplicación para Android da a los usuarios la disposición para recuperar mensajes sin copia de seguridad de hasta un año sin respaldo. Con ella, se pueden obtener de nuevo mensajes eliminados de tu WhatsApp en cuestión de minutos. En este caso, puede restaurarse audios, documentos, archivos adjuntos, stickers, notas de voz, entre otros elementos, pero volverán sin los nombres o formatos que se hayan enviado antes.

Modo clásico

Lo más típico para recuperar los mensajes de WhatsApp es verificar si estos tienen una copia de seguridad reciente en el historial de chats. En caso la respuesta sea positiva, solo debemos seguir los siguientes pasos. Primero debemos ir al apartado de Configuración y seleccionar la opción Chats.

Dentro de ella, nos dirigimos a Copia de seguridad de chat y supervisamos que el mensaje esté dentro del lapso que se ha guardado la copia. Para dar pase al proceso de recuperación, se debe desinstalar la aplicación, para luego volver a instalarla. Teniendo WhatsApp otra vez en el celular, solo debemos restaurar el historial de chat, con lo que se traerá de vuelta todos los mensajes, incluso los borrados.