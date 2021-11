Facebook, Twitter y YouTube pierden casi 10.000 millones de dólares por nuevas políticas de privacidad

Según una investigación realizada por The Financial Times, las medidas que han sido impuestas por Apple en su sistema para que las redes sociales no puedan recolectar datos de sus usuarios de iPhone y de iPad con tanta facilidad le han costado a Snapchat, Facebook, Twitter y YouTube un aproximado de US$9,850 millones desde abril hasta octubre.

Fue a comienzos de año que la empresa fundada por Steve Jobs anunció la nueva política de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones, o ATT por sus siglas en inglés. Esta implica exigirle a las aplicaciones pedir permiso a los internautas antes de rastrear sus datos; es decir, ya no era posible para estas empresas hacer seguimiento del movimiento de sus usuarios.

Desde que las nuevas medidas entraron en vigencia en abril del presente año, los clientes en posesión de un producto de Apple podían elegir hacer que sus datos sean accesibles para estas marcas; de lo contrario, podían impedir ese acceso.

Esto benefició a Apple económicamente, ya que su plataforma publicitaria, Search Ads fue creciendo de tal manera que sus ingresos se triplicaron en seis meses.

La razón yace en que sus rivales Google y Facebook, eran, de pronto, incapaces de ofrecer publicidad dirigida a los consumidores de productos de Apple debido a la falta de información que tenían sobre ellos. Necesariamente, debían pasar a través de Search Ads para llegar al público usuario de Apple.

Según el informe de The Financial Times, Facebook fue la aplicación que más dinero perdió “en términos absolutos” a comparación de otras plataformas sociales. Snapchat, por otro lado, lo tuvo peor en términos de porcentaje.

Esto obligará a que las apps tengan que evolucionar sus maneras de producir publicidad sin depender en el acceso irregular a los datos de las personas.