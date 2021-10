iPhone: así puedes volver a tu dispositivo completamente ilocalizable

El iPhone ya cuenta con la actualización de su sistema operativo, el iOS 15, que viene con una función que permite que tu dispositivo continúe enviando los datos de tu ubicación, aún si está apagado. Esta opción es importante para aquellos casos de robo o de pérdida, ya que aumenta de manera considerable tus chances de recuperar a tu celular inteligente.

No obstante, es posible que la idea de tener una ubicación constantemente localizable resulte incómoda para algunos usuarios, quienes preferirían algo de privacidad mientras efectúan sus labores diarias a través de su smartphone. Afortunadamente, si así lo prefieres, es posible desactivar esta configuración del sistema operativo de tu iPhone.

Ahora que Apple está empleando el chip U1 de bajo consumo, es posible que tu teléfono iPhone pueda ser rastreado incluso estando apagado. La detección de tu ubicación se hace a través de este chip de conexión Bluetooth que envía datos seguros y encriptados a otros dispositivos Apple a través de la red Find My.

Si tienes alguno de los iPhone compatibles con la actualización del iOS, seguro ya tienes esta opción activada. Nos referimos a los modelos iPhone 11, iPhone 13 y iPhone 13 Pro.

La inclusión de esta herramienta fue aclamada por los usuarios más fieles de Apple debido a su practicidad en casos de robo. No obstante, no es completamente fija. Para desactivarla, primero deberás apagar tu iPhone. No obstante, en el panel de opciones que aparecerá, tienes que seleccionar la opción iPhone Findable After Power Off. Esto apagará la red Find My de tu smartphone. A partir de este punto, podrás seleccionar la función denominada desactivar temporalmente la búsqueda para apagar de forma definitiva la localización.