Facebook agradece comprensión de usuarios tras caída de WhatsApp, Instagram y Messenger

Luego de varias horas de problemas, Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger vuelven a estar en funcionamiento, al menos de forma progresiva. Esto fue anunciado por la propia compañía que publicó un mensaje en Twitter, donde vuelve a pedir perdón por las molestas y agradece la comprensión que tuvieron los cibernautas.

“A la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros: lo sentimos. Hemos estado trabajando arduamente para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea. Gracias por soportarnos”, escribió la plataforma.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.