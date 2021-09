Las nuevas generaciones estarían perdiendo el sentido de organización en una PC, revela informe

Un reciente reporte de The Verge, hecho por la astrofísica Catherine Garland, ha arrojado una disyuntiva poco aparente sobre el uso que las nuevas generaciones están aplicando con las computadoras. Según sus apuntes, a algunos estudiantes de hoy se les está haciendo cada vez más complicado organizar archivos, comprender estructuras de carpetas y demás elementos básicos en dispositivos modernos.

La autora cuenta una experiencia reveladora durante una de sus clases. Tras un proyecto de modelación en un software de simulación de motores, les preguntó a sus alumnos dónde había guardado cada uno sus archivos de la tarea, pero nadie le pudo dar una respuesta concreta. “¿Estarán en el escritorio?”, interrogó. “¿Quizá en el disco compartido?, pero una y otra vez, todos me respondían con confusión: ‘¿De qué me habla?’ me respondían. No solo no sabían dónde habían guardado sus proyectos, no pudieron entender la pregunta”.

Tras un poco de investigación y comentarios con colegas, Garland llegó a la conclusión de que los conceptos de archivos, carpetas y directorios (presentes desde que inició la industria de la computadora personal) se están desvaneciendo en las generaciones modernas y en los alumnos actuales. La profesora afirma que la estimación es que este fenómeno se viene revelando desde el 2017, según las recolecciones de distintos profesores.

Otro caso similar fue documentado por Lincoln Colling, un docente del departamento de psicología de la Universidad de Sussex. En una ocasión, el profesor pidió a sus estudiantes sacar un archivo de un directorio en específico, pero nadie pudo lograr la tarea.

Aparentemente, según lo que recoge Garland, una de las razones para este tipo de cambios son el surgimiento y mejora de distintas funciones de búsqueda que han aparecido en los últimos años, sobre todo en sistemas operativos —de escritorio y móviles— populares como Android, iOS, MacOS y, por supuesto, Windows.

“Los primeros motores de búsqueda de Internet se utilizaron alrededor de la década del 90, pero características como Windows Search y Spotlight en macOS son productos de principios de la década del 2000. Muchos de los profesores de hoy en día crecieron sin funciones de búsqueda en sus teléfonos y computadoras, los estudiantes de hoy cada vez más no recuerdan un mundo sin ellos”, puntualiza el informe.

Por supuesto, este reporte no solo muestra preocupación, sino más bien un cambio en la relación de los usuarios con las acciones más básicas y fundamentales de la tecnología de consumo. El crecimiento de tal industria va acorde con la expansión hacia todo tipo de público y es solo natural que las interacciones que realizamos se simplifiquen y que los conceptos de copiar, pegar, buscar carpetas, ahora se estén reemplazando por un simple “buscar archivo”.