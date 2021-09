¿Qué debes hacer si el teclado de tu computadora no tiene la tecla ‘ñ’?

Si piensas comprar una computadora en el extranjero, especialmente en Estados Unidos u otro país donde predomina el inglés, es muy probable que el teclado que adquieras no tenga la letra ‘ñ’, debido a que esa consonante no existe en esas lenguas, solo está presente en el español, gallego, filipino, etc. ¿Qué debes hacer en esta situación? Aquí te vamos a revelar tres posibles soluciones a este problema.

1. Pulsa su tecla equivalente

Si el sistema operativo de tu PC se encuentra en español, lo más probable es que otra tecla esté tomando el lugar de la ñ, así que tu tarea será averiguar cuál está cumpliendo esa función. Por lo general, se encuentra al costado derecho de la L, es decir, la tecla de punto y coma, aunque esto puede cambiar. De no llegar a arreglar tu problema, te presentamos otras opciones.

2. Escribe un código

Quizás no lo sepas, pero existe una combinación de teclas que hace aparecer caracteres especiales y la ‘ñ’ no es la excepción. Para que esta letra salga en mayúscula, tendrás que presionar Alt + 0209. En caso desees verla en minúscula, tendrás que pulsar Alt + 0241. Vale resaltar que los números tienen que ser los que están ubicados en el teclado numérico.

3. Usa el teclado virtual

Windows 11 y sus antecesores poseen un teclado virtual añadido por Microsoft. Al igual que el de tu teléfono, aparecerá en la pantalla de tu computadora y podrás usarlo para añadir la ñ u otra letra que se haya malogrado. Para hacerlo aparecer, solo pulsa el ícono de lupa (ubicado en la barra de tareas) y escribe el comando ‘osk’. Para hacerlo desaparecer, tan solo pulsa el ícono de cerrar (x).