Google Chrome: nuevo sistema operativo de la app permite abrir varias ventanas al mismo tiempo

¿Alguna vez has intentado abrir más de una ventana en tu aplicación móvil de Google Chrome? Seguro te diste cuenta que simplemente no es posible. Pero no será así por mucho tiempo, porque el nuevo sistema operativo de Android, de Android 12, tiene una actualización para el buscador que te dejará manejar distintas pestañas a la misma vez.

Esto llega gracias a que Google está potenciando la productividad de su motor de búsqueda Google Chrome. La herramienta de múltiples ventanas que busca simular cómo funciona en el escritorio es una de las tantas que ofrecerá.

¿Cómo usar la actualización de Google Chrome en Android 12?

La opción de Google Chrome de Mover a otra ventana está disponible desde hace unos años. Incluso puedes usar tu pantalla dividida con la herramienta de Android para trabajar con dos pestañas al mismo tiempo. No obstante, no podrás añadir ninguna otra ventana a la que ya tienes.

Con el nuevo ‘modo de múltiple instancia’ del Android 12, que está en desarrollo en Google Chrome, el menú contextual viene con la opción de Nueva ventana que podrá ser usada siempre y cuando la pantalla dividida esté activada.

Así se vería la opción de múltiples ventanas de Google Chrome. Imagen: Xataka Android

Con esta herramienta, podrás gestionar tantas pestañas abiertas como desees, las cuales aparecen independientemente en el panel de ‘recientes’ de Android, aunque hayas cerrado ya el modo de pantalla dividida.

Según reportó el medio Xataka Android, hasta el momento se sabe que es posible crear cinco ventanas al mismo tiempo en Google Chrome. Además, una gestión básica de estas ventanas abiertas está habilitada en el menú contextual de la app.