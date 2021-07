Apple amenaza con demandar a ciudadano si vuelve a filtrar prototipos de iPhone

Apple se caracteriza por ser una compañía muy hermética, pues no brinda información oficial de los nuevos dispositivos en que trabaja hasta que los presenta en sus eventos. Debido a ello, varios leakers se han visto en la obligación de filtrar detalles sobre estos equipos, como los prototipos de iPhone.

De acuerdo a El Tiempo, en 2019, Motherboard, un conocido medio de tecnología, publicó una investigación sobre el mercado negro de los prototipos robados de Apple, un negocio ilegal en el que participarían trabajadores de la compañía en China en complicidad de Foxconn, una multinacional taiwanesa que fabrica dispositivos por encargo.

El modus operandi de estas personas sería la de sacar a escondidas los prototipos de fábricas para llevarlos a revendedores, quienes adquieren los equipos para venderlos a coleccionistas o hackers con el fin de desarrollar bugs o exploits para iPhone.

Precisamente, el mismo medio mencionado logró acceder a una carta de “cese y desistimiento” enviada por los de Cupertino a un ciudadano chino, quien es acusado de haber publicitado en redes sociales prototipos del iPhone.

A través de la misiva, la empresa fundada por Steve Jobs aclara que es un primer paso antes de tomar medidas legales, por lo que exhorta al sujeto a borrar sus publicaciones y abandonar este tipo de prácticas, pues la firma asegura que estas provocan daños a su compañía y a sus aliados.

“Usted ha revelado sin autorización una gran cantidad de información relacionada con los productos no lanzados y rumoreados de Apple, lo que ha constituido una infracción deliberada de los secretos comerciales de Apple”, dice la carta.

La carta fue enviada por Fangda Partners, el bufete de abogados de Apple en China, el 18 de junio de 2021. Además, este documento ha generado cierto susto entre los leakers, que han dejado de publicar, al menos por estos días, en sus redes sociales.

“A través de la investigación, Apple ha obtenido pruebas relevantes sobre su divulgación no autorizada de los productos no lanzados y rumoreados de Apple”, se añade. “Su infracción intencional se manifiesta específicamente como la publicación de información inédita sobre los nuevos productos de Apple a través de plataformas de medios sociales, incluyendo pero no limitando al diseño y el rendimiento de estos nuevos productos”.

Por otra parte, desde Motherboard señalan que no está claro a cuántas personas la compañía le envió estas cartas de cese y desistimiento. Lo que ya es un hecho, es que muchas de estas cuentas ya han sido borradas y otras, incluso, están inactivas por estos días.