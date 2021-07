En más de una ocasión los usuarios de redes sociales han solicitado la inclusión del botón ‘no me gusta’ para expresar que una publicación que han visto no es de su agrado. Twitter sí está considerando añadirlo.

Twitter hizo el anuncio oficial mediante su cuenta en la red social en donde detalla que ya inició la fase de pruebas del botón ’no me gusta’ para un número limitado de usuarios de iOS. De hecho, no está probando una, sino dos versiones distintas.

Twitter está probando el botón “No me gusta” en la red social

Una de las formas de interactuar con los tweets que se están probando es con un pulgar hacia arriba (’me gusta’) y un pulgar hacia abajo (’no me gusta’). La otra es con una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, del mismo modo que se utiliza en Reddit.

Cabe mencionar que el funcionamiento del botón ’no me gusta’ tendrá una restricción que pretende evitar la toxicidad en la red social. Al menos en un inicio, estará limitado para las respuestas a los tweets. Además, solo el autor del tweet principal puede hacerlo.

Por otra parte, los usuarios de Twitter que reciban un ’no me gusta’ en su respuesta, ni siquiera serán informados de la interacción. Básicamente, el dislike no será público y solo estará al alcance del autor del tweet.

Lo cierto es que por el momento este botón ‘no me gusta’ no sirve para demasiado; no obstante, Twitter indica que con esta característica pretenden saber qué tipo de respuestas son más relevantes para quienes publicaron el mensaje de origen.