¿Limpias correctamente tu iPhone? Apple aconseja usar estos productos para hacerlo

¿Cómo limpiar un iPhone? Es una de las preguntas que miles de usuarios se hacen actualmente con el fin de mantener su entorno lo más limpio posible como mecanismo de defensa para evitar contagios. Según Apple, la higiene de tu smartphone es importante, pero hay que tener en cuenta que no se deben usar ciertos productos porque podrían dañarlo.

Los iPhone, así como otros smartphones, son equipos delicados y debemos tener un cuidado extra al momento de limpiarlos. Por ello, Apple acaba de publicar algunos consejos donde menciona qué productos se tienen que utilizar y cuáles evitar.

Es necesario tener en cuenta que algunas sustancias son incompatibles con los equipos de Apple al punto de causar daños irreparables en la pantalla, puertos o incluso filtrarse al interior del dispositivo, lo cual sería una tragedia.

Los productos que no se deben usar para limpiar un iPhone, según la compañía, son sustancias compuestas por peróxido de hidrógeno, tales como agua oxigenada. Asimismo, se recomienda no usar lejía y alejar el smartphone de aerosoles en general y aerosoles y no sumergirlo en ningún líquido.

Entonces, ¿cómo limpio mi iPhone? Para que el teléfono esté completamente aseado solo bastará con usar una toallita desinfectante que tenga por lo menos 75% de alcohol. Es importante que su uso sea exclusivo, porque pasarlo sobre la superficie de otros dispositivos ocasionaría que el móvil se llene de polvo o pelusas.

Por otro lado, Apple menciona que estas toallitas con alcohol también se pueden usar para limpiar un iPad. La compañía también ofrece más recomendaciones desde su página web en el apartado “recomendaciones y pautas para limpiar el iPhone, Mac, iPod, la pantalla o periféricos”.