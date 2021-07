Google estrena una opción que te permite eliminar las búsquedas de los últimos 15 minutos

El historial de búsqueda de Google es un apartado al que nadie debe acceder, excepto la persona que intentaba encontrar determinada información. Generalmente, los usuarios lo borran, pero si no lo hacen se almacena en un lugar de Google Search.

Si bien muchos usan el modo incógnito de Google para visitar ciertas páginas de una forma más privada, la compañía quiere que los miles de usuarios pierdan el temor de que alguien vaya a descubrir lo que buscan con una nueva funcionalidad: borrar los últimos 15 minutos de búsquedas dentro de Google Search.

De acuerdo a Computer Hoy, portal especializado en tecnología, esta opción llega para dispositivos móviles iOS y no para Android. La razón es bastante sencilla: insertar esta característica en terminales que no sean de su sistema operativo; es decir, los iPhone.

Para hacer uso de esta funcionalidad, solo bastará con ingresar a Google Search desde tu iPhone o cualquier dispositivo móvil de Apple. Una vez dentro, tienes que pulsar sobre tu ícono de perfil y si tienes la última versión del buscador te aparecerá la opción “Borrar los últimos 15 minutos”.

Al presionar sobre esta opción se eliminará del historial todas las búsquedas que hayas realizado en un determinado periodo de tiempo, lo que supondrá una nueva forma de ocultar las páginas webs que visitas si sueles prestar tu smartphone.

No obstante, Google no ha detallado cuándo se lanzará esta característica en los dispositivos móviles de Android. Otro detalle a tener en cuenta es que la compañía está mejorando la versión de su buscador para iOS y no para su sistema operativo móvil.