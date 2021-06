Pese a que las filtraciones son una constante en la industria tecnológica desde sus inicios, parece que Apple no está dispuesta a permitir que interfieran en sus planes de lanzamiento. Según un reporte de MacRumors, la compañía ha enviado cartas a conocidos leakers pidiéndoles que cesen de ciertas actividades.

Las filtraciones no son exclusivas de accidentes como pérdidas de documentos importantes dentro de las empresas. Estas también ocurren gracias a insiders, personajes con contactos internos dentro de las organizaciones que pueden contemplar tanto a los fabricantes como a las cadenas de suministros.

Al parecer, Apple tiene problemas con algunas de las filtraciones que han aparecido sobre sus próximos productos en las últimas semanas. Según un reporte, en la empresa de Cupertino han enviado cartas invitando a los leakers para “no revelar los secretos de la compañía”.

Según apunta MacRumors, el conocido leaker chino Kang (miembros del portal Weibo) fue uno de los que recibió esta advertencia. Este hasta se animó a publicar la carta que el equipo legal de la manzana le habría enviado demandando que se abstenga de compartir detalles sobre productos no lanzados.

En la carta, Apple parece señalar que realizar estas acciones podría hacer que la información caiga en manos de sus mayores competidores, así como “confundir” a los clientes acerca de los dispositivos que podrían ni siquiera entrar en producción.

Además de publicar la carta, Kang comentó que no está obligado a cumplir lo demandado por Apple, pues no ha firmado ningún acuerdo de no divulgación con la compañía. También asegura que jamás ha revelado imágenes ni ha obtenido ganancias con sus filtraciones. Otro de los leakers de los que se reporta han recibido esta advertencia es Ben Gaskin, cuya carta fue enviada en 2020.

Portales especializados como Techspot puntualizan que, pese a que hay mecanismos legales que defienden a los periodistas que obtienen información a través de fuentes anónimas, en la industria de la información en internet todavía no hay precisiones claras.