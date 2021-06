YouTube: millones de links de videos antiguos dejarán de funcionar

Google ha anunciado que los viejos enlaces a contenido en YouTube y Google Drive dejarán de funcionar el mes que viene, dejándolos inaccesibles para todos los usuarios a menos que sus creadores realicen ciertos pasos.

La plataforma señala que cambiará de forma predeterminada a privada la visibilidad de los videos ocultos subidos antes de 2017 debido a que estos no incluyen una actualización de seguridad que dificulta la trazabilidad por parte de terceros de su contenido.

Precisamente, Google ha puesto el foco en el contenido no listado. Este es una configuración para videos que cualquier persona que tenga el enlace a ese video en particular puede ver y compartir, pero que no aparecen en los resultados de búsqueda ni en otras pestañas.

Como parte de estos cambios, los videos no listados cargados antes de 2017 se convertirán en privados a partir del 23 de julio de 2021. YouTube también sostiene que brindará a los creadores la opción de excluirse de esta actualización de seguridad y mantener sus videos en su estado actual si así lo prefieren.

De esta manera, los usuarios que tiene un video no listado de antes de 2017 pueden hacer lo siguiente: