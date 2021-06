Huawei MateStation S: unboxing de la PC de escritorio de la marca china

El fabricante asiático ha lanzado oficialmente su primera computadora de escritorio en el Perú: la Huawei MateStation S. Esta PC está construida con el objetivo de brindarle al consumidor una experiencia inteligente y tecnología innovadora para contribuir a su productividad.

El Huawei MateStation S ya se puede comprar en Perú y llega con un procesador AMD Ryzen 5 de cuarta generación. En este unboxing te contamos qué accesorios trae la caja del móvil y algunas de sus características.

Caja del Huawei Mate Station S

La nueva PC de escritorio de la marca china llega en una caja de cartón. Precisamente, en uno de los laterales se describen sus principales características como que el MateStation S llega en color space gray, procesador AMD Ryzen 5 4600G de 6 núcleos de nueva generación y gráficos Radeon, junto con 8 GB de RAM y un SSD de 256 GB.

Al abrir la caja del Huawei MateStation S, tenemos un empaque rectangular en donde se encuentra el mouse de color negro que es similar a los ratones habituales que vemos en las PC de escritorio. En otra bolsa de color transparente está el cable de poder o alimentación del MateStation S; además de la garantía de la computadora y su guía de uso con todas las instrucciones necesarias.

Mouse y cable de alimentación del Huawei Mate Station S

Al seguir revisando la caja del Huawei MateStation S nos encontramos con el empaque del teclado, que es totalmente de color negro con un diseño delgado y elegante, ideal para la oficina o el trabajo desde casa.

Teclado del Huawei Mate Station S

Es decir, entre los accesorios del Huawei MateStation S tenemos el mouse de color negro, el cable de poder o alimentación, la garantía del equipo, la guía de uso y el teclado.

Accesorios del Huawei Mate Station S

Por su parte, la CPU del Huawei MateStation S es de tamaño pequeño, pero no es de peso ligero como parece. Asimismo, tiene un acabado space grey, similar a sus laptops MateBook con un diseño star trail grabado al frente. Personalmente, es una buena elección estética, pero no es algo que se notará continuamente cada vez que se use la PC.

Parte frontal del Huawei Mate Station

La MateStation S cuenta un módulo Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, mientras que en la parte frontal podemos ver los conectores USB-A y USB-C, además de un puerto para auriculares de 3.5mm. En la zona trasera tenemos los habituales conectores de audio y voz, pero también están los conectores USB-A, Ethernet y 2 salidas para conectar monitores, un VGA y un HDMI.

Parte trasera del Huawei Mate Station S

Huawei Display de 23, 8 pulgadas

También tenemos al Huawei Display de 23,8 pulgadas. Cabe aclarar que, esta pantalla se adquiere aparte del Huawei MateStation S. Es decir, tiene un costo por separado.

La caja del Huawei Display de 23,8 pulgadas es de gran tamaño. En uno de los laterales se describen algunas de sus características como su color negro, la resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles y el código de barras.

Caja del Huawei Display de 23,8 pulgadas

Al abrir la caja del Huawei Display de 23, 8 pulgadas, nos encontramos con el soporte para la pantalla de color negro y también tenemos la base del mismo color que nos va a servir para armarlo completamente.

Accesorios del Huawei Display

Al seguir revisando el empaque nos encontramos con una bolsa de color transparente en donde tenemos el cable HDMI de 1.5 metros que nos va a servir para conectarlo con la MateStation S. Luego, tenemos la guía de inicio rápido y tarjeta de garantía; además del adaptador de corriente de color blanco.

Adaptador de corriente de color blanco

Tras sacar de la caja al Huawei Display de 23,8 pulgadas, podemos observar que es una pantalla de gran tamaño y de delgado grosor. En la parte trasera tenemos la entrada HDMI para conectarlo a la PC, la conexión para el adaptador de corriente y también tenemos la entrada VGA.

Diseño del Huawei Display 23.8"

Luego de armarlo, el Huawei Display 23,8″ es una maravilla para la vista, con una estética simétrica y una superficie trasera aerodinámica. El soporte de la pantalla pasa desapercibido a primera vista, pero se combina perfectamente con la delgada base.