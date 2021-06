Huawei lanza sus primeros dispositivos basados en su nuevo sistema operativo HarmonyOS 2

Durante un evento virtual, transmitido a través de YouTube, la compañía china Huawei presentó sus primeros relojes inteligentes y tablets que vendrán con su nuevo sistema operativo HarmonyOS 2.

La firma asiática reveló además una lista de 100 dispositivos que se actualizarán para funcionar con este nuevo software. Los más resaltantes son los teléfonos de la línea Mate 30, Mate 40, Mate X2 y Nova.

¿Qué dispositivos se presentaron?

1. Watch 3 y Watch 3 Pro

Ambos tienen conectividad 4G, es decir, puedes utilizarlos de forma independiente del teléfono. Entre sus principales especificaciones vemos su pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas, 2GB de RAM y 16 GB de almacenamiento.

En lo que respecta a la autonomía, el Watch 3 posee una batería de 450 mAh. Por su parte, la batería del Watch 3 Pro es de 790 mAh y puede durar unos cinco días con 4G o hasta 21 si lo utilizamos en modo de bajo consumo.

Entre sus funciones más importantes encontramos el monitoreo de la frecuencia cardiaca sueño, niveles de estrés y oxígeno en la sangre (SpO2). De igual manera, viene con un sensor que mide nuestra temperatura por la piel.

Finalmente, es bueno resaltar que ambos smartwatchs cuentan con más de 100 modos de ejercicios, algunos se activan de forma automática. Es decir, podrás saber cuántas calorías quemaste, cuantos minutos te ejercitaste, la distancia que recorriste, etc.

2. MatePad Pro y MatePad 11

La MatePad Pro de Huawei es una tablet de gama alta que tiene una pantalla OLED 12,60 pulgadas, un procedador Kirin 9000E, 8 GB, 256 GB de memoria (ampliable mediante microSD) y una batería de 10.050 mAh con carga rápida 40 W.

Posee dos cámaras, una frontal de 8 megapíxeles (f/2.0) y una trasera de 13 MP (f/1.8) que posee un flash LED. Otras características a destacar son que tiene Bluetooth 5.2, Wi-Fi Direct, minijack 3,5 mm y GPS.

Por su parte, la MatePad 11 es una tablet más pequeña, ya que cuenta con una pantalla IPS de 10,95 pulgadas. No usa un procesador Kirin (propio de Huawei), sino un Qualcomm Snapdragon 865.

Posee también 6GB de RAM, 64/128 GB de memoria (ampliables con microSD), una batería de 7.250 mAh con carga rápida de 22,5 W, una cámara frontal de 8 MP (f/2.0) y una cámara trasera de 13 MP (f/1.8) con flash LED.

3. Freebuds 4

Otro de los dispositivos presentados por Huawei son los Freebuds 4, unos audífonos inalámbricos que son más compactos y potentes que sus antecesores. Una de sus principales fortalezas es que posee cancelación de ruidos de hasta 25 dB.

Debido a que no tienen cables se conectan al teléfono (Android o iPhone) a través de bluetooth. Cada auricular tiene una batería de 30 mAh, el estuche también tiene una batería de 410 mAh por lo que cargarán tus audífonos cuando no los uses.