WhatsApp: ¿cómo escuchar un audio sin aparecer en línea?

WhatsApp tiene un sensacional truco secreto que pocos usuarios conocen y que nos permite reproducir audios sin que nuestras amistades o familiares se esteren que estamos conectados. ¿Cómo hacerlo? Aquí te lo explicamos

Aunque para evitar tener que dar explicaciones respecto a los mensajes leídos y no contestados (o replicados horas después de su recepción), WhatsApp permitió deshabilitar las confirmaciones de lectura y determinar quién puede visualizar nuestra última hora de conexión, esto no funciona para los audios.

Por mucho que hayamos blindado nuestro perfil de WhatsApp, el emisor de estos mensajes seguirá viendo el doble ‘check’ azul tan pronto como los escuchemos. ¿Existe alguna forma de reproducirlos sin dejar rastro? Sí, a continuación te explicamos cómo podrás hacerlo.

¿Cómo reproducir audios sin aparecer en línea?

Los pasos son bastante sencillos y no es necesario descargar una aplicación de terceros, bastará con tener WhatsApp instalado y actualizado para que todo vaya correctamente. Sigue estos pasos:

Abre WhatsApp cuando recibas la notificación del mensaje de audio y espera que se descargue en la aplicación

Una vez que está listo para ser reproducido, tienes que poner tu teléfono inteligente en modo avión y luego darle play.

Gracias a que escuchaste el mensaje cuando no tenías conexión a Internet, ya que en modo avión se deshabilita el Wi-Fi y los datos móviles, WhatsApp no tiene cómo enviar a tu contacto la información de que su mensaje fue escuchado por lo que no se activa el doble check azul.