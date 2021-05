Moto G30 review: lo bueno y lo malo del nuevo teléfono con gran batería

Hace unas semanas, llegó al Perú el nuevo teléfono de gama media de Motorola. Se trata del Moto G30, que ha llamado la atención de los usuarios por su diseño y una gran batería de 5.000 mAh, característica que le da gran autonomía.

Este dispositivo también destaca por su triple cámara trasera y su procesador Qualcomm Snapdragon 662. Hemos podido probar este smartphone durante algunas semanas y, a continuación, te explicamos lo bueno y lo malo de este teléfono.

Diseño del Moto G30

El Moto G30 tiene un amplio panel LCD en donde encontramos un notch en forma de gota de agua en la parte superior central, que aloja la cámara frontal del dispositivo. Asimismo, cuenta con marcos laterales bastante finos, pero el superior y el inferior son más anchos, sobre todo este último. Esto hace que el efecto todo pantalla sea menos pronunciado.

Parte frontal del Moto G30

El Moto G30 también presenta un diseño continuista con una trasera que, aunque es de plástico, tiene un acabado mate que resulta atractivo a la vista y muy agradable al tacto. La unidad que hemos probado es de color gris tornasol.

Parte trasera del Moto G30

Este smartphone también cuenta con certificación IP52 de resistencia a salpicaduras y se siente cómodo en la mano. Roza los 200 gramos y supera los 9 milímetros de grosor, por lo que no podemos calificarlo de ligero ni de delgado.

Tiene un botón dedicado para activar Google Assistant en el lateral derecho. También está el control de volumen y el botón de encendido y apagado. Asimismo, en el lado izquierdo encontramos la ranura para las tarjetas nanoSIM y la micro SD.

Lateral del Moto G30

En la parte inferior del Moto G30 encontramos los altavoces y la entrada USB tipo C para introducir nuestro cable. En la zona inferior se ubica el jack de audio para nuestros auriculares. Por detrás, están el módulo rectangular de la cámara, que sobresale bastante, y el lector de huellas incrustado en el logo de Motorola.

Parte inferior del Moto G30

La pantalla del Moto G30 y su configuración

Este smartphone de Motorola cuenta con un panel de LCD IPS de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (1.600 x 720 píxeles) y tasa de refresco de 90 Hz. La densidad de píxeles (269 ppp) es algo escasa, pero el ajuste de brillo automático se comporta correctamente. Además, es posible ajustar la reproducción del color gracias a tres opciones disponibles: naturales, mejorados y saturados.

Pantalla del Moto G30

La configuración del Moto G30 también nos permite elegir la frecuencia de actualización de pantalla. Puede ser automático, que usa la inteligencia artificial para mostrar la frecuencia de actualización de frecuencia óptima; 60 Hz, menos fluida pero ideal para una mayor duración de la batería, y 90 Hz, más fluida pero que consume más batería.

Frecuencia de actualización

Asimismo, el Moto G30 cuenta con un modo de luz nocturna que le da un tono ámbar a tu pantalla. No solo te permitirá ver o leer mejor en lugares con luz tenue, sino que también podría ayudarte a conciliar el sueño más rápido. Además, dispone del famoso tema oscuro.

Modo oscuro del Moto G30

También integra una opción de pantalla completa. Cuando esté activada, las aplicaciones mostrarán contenido alrededor del recorte de la cámara para aprovechar toda la pantalla. En el caso de la pantalla interactiva, los usuarios podrán ver notificaciones interactivas e información rápida mientras el panel está apagado. La pantalla atenta nos evita que el panel se oscurezca o se suspenda mientras la miras.

Pantalla interactiva del Moto G30

A diferencia de modelos anteriores, en la configuración de pantalla del Moto G30 también encontramos nuevos modos como el de ‘captura con tres dedos’ y ‘deslizar para dividir la pantalla’. Además, podemos configurar la función de grabar pantalla que cuenta con resoluciones de 720 p y 480 p.

Grabar pantalla del Moto G30

Autonomía del Moto G30

El Moto G30 tiene una batería de 5.000 mAh que, con un uso promedio, aguanta sin problemas dos días alejado de los enchufes y supera las 9 horas de pantalla encendida. Además, es compatible con la carga rápida TurboPower de 20 W que carga el teléfono completamente en poco más de 2 horas.

Este dispositivo tiene un modo de ahorro de batería que desactiva o restringe la actividad en segundo plano, algunos efectos visuales y otras funciones que consumen mucha energía, además de la opción batería adaptable, que limita el consumo de batería de las aplicaciones que no usas con frecuencia.

Batería del Moto G30

El Moto G30 también tiene una opción de carga optimizada. El dispositivo reconoce tus patrones de carga y predice durante cuánto tiempo estará conectada.

Rendimiento del Moto G30

El Moto G30 integra el procesador Snapdragon 662 de Qualcomm, un chipset con una CPU de ocho núcleos Kryo 260 corriendo a 2 GHz y 1,8 GHz apoyada sobre una GPU Adreno 610. Este cerebro, sumado a los 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, no presenta grandes problemas para desempeñar tareas cotidianas.

En cuanto a gaming se refiere, puede correr muchos juegos demandantes, aunque no en sus máximas especificaciones, pues si se juega Call of Duty Mobile, por ejemplo, con las gráficas al máximo, este puede ponerse algo lento. No obstante, también hemos probado el dispositivo con Pokémon GO. En las capturas de las criaturas y en los combates con otros entrenadores, la experiencia del juego es buena.

Call of Duty Mobile en el Moto G30

Con respecto a Asphalt 9, el Moto G30 también corre sin ningún problema. Sin embargo, luego de una hora de juego, el smartphone empieza a registrar un calentamiento en la parte trasera.

El sonido del Moto G30

Una de las características más destacadas de los teléfonos de Motorola es el sonido y este Moto G30 no es la excepción. Los altavoces están ubicados en la parte inferior del teléfono, lo que hace que el sonido sea muy potente con una distorsión muy bien contenida.

Biometría del Moto G30

Con respecto a la biometría, en el Moto G30 tenemos el lector de huella dactilar y el reconocimiento facial. El lector está ubicado en la parte trasera y es rápido y preciso. El desbloqueo facial también funciona muy bien.

Biometría del Moto G30

Cámara del Moto G30

El Moto G30 incluye una cámara trasera formada por un sensor principal de 64 megapíxeles f/1.7 con tecnología Quad Pixel, un gran angular de 8 megapíxeles f/2.2 y otros dos sensores de 2 megapíxeles f/2.4 para lecturas de profundidad y para fotografía macro, respectivamente. La cámara frontal, por su parte, consta de un único sensor de 13 megapíxeles f/2.2.

En relación con la app de cámara, tenemos la opciones retrato, recorte, color directo, night vision, cinematografía, panómarica, selfie grupal, ultra-res, filtro interactivo y pro. En cuanto a video, tenemos los modos cámara lenta, cámara rápida y color directo.

App de cámara del Moto G30

También cuenta con una configuración completa en donde podemos elegir el tamaño de la foto tanto para la cámara trasera como en la delantera. Además, se pueden escoger las opciones de captura.

Configuración de tamaño del Moto G30

En cuanto al comportamiento del sistema fotográfico del Moto G30, cumple sin grandes alardes en situaciones con iluminación favorable (de día), aunque el rango dinámico y el nivel de detalle son mejorables.

Modo Ultra-Res del Moto G30

Con el modo ultra-res es cuando realmente podemos ver todo el poder de la cámara de este modelo, pues la calidad final de las fotos es muy buena. Además, tenemos un modo night vision que ayuda en escenarios de poca luz. Este consigue rescatar texturas y minimiza el ruido, al tiempo que sube un poco la exposición

Modo night vision del Moto G30

En el gran angular, aunque la deformación no es exagerada, la lente es menos luminosa y el sensor es más pequeño, lo que se traduce en unas imágenes menos detalladas y con unos colores más planos. La lente macro, por su parte, logra enfocar en distancias cortas, que es su función principal. Sin embargo, al ser de 2 megapíxeles, las fotografías no son muy buenas.

Fotografía de la cámara gran angular del Moto G30

La cámara frontal, por su parte, consigue unos selfies bastante aceptables de día. Además, Motorola ha incluido una función de belleza facial que podemos ajustar automática o manualmente.

Selfie con el Moto G30

En el modo Retrato, la cámara logra capturar más luz y los resultados son bastante satisfactorios, tanto con personas como con objetos. Además, tenemos la posibilidad de ajustar el desenfoque del fondo a nuestro gusto.