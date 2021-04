Android 12 hibernará apps que no uses para ahorrar batería y liberar espacio

Google continúa trabajando en Android 12, su nuevo sistema operativo para dispositivos móviles que traerá muchas novedades. Una de ellas busca que las apps que no usamos hibernen, lo que permitirá ahorrar batería y liberar espacio.

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, la hibernación automática de aplicaciones es una mejora de lo que tenemos en Android 11, donde el sistema operativo revoca los permisos de las apps que no usamos.

¿Cómo funciona?

La función aplicaciones sin usar (unused apps) mostrará una lista de todos los programas que instalaste en tu smartphone, pero que no has abierto en los últimos tres meses; es decir, que no sueles utilizar regularmente.

Las apps que se encuentran en esta lista han sido revocadas de sus permisos (si las abres tendrás que otorgarlos nuevamente), tampoco mostrarán ninguna notificación y se eliminará el caché para liberar espacio.

De acuerdo a la publicación, el usuario de Android 12 podrá personalizar la hibernación y elegir qué apps no se añadirán a la lista, así no las haya usado en mucho tiempo. De igual manera, dará la posibilidad de desactivar la opción.

Otras funciones de Android 12

Un reporte de XDA revela que otra de las novedades de Android 12 sería una función que, de forma automática, traduciría la interfaz de todas las aplicaciones al idioma del usuario.

Esta herramienta será de mucha utilidad para desarrolladores independientes que lanzan sus trabajos solo en inglés. De esta forma, más usuarios podrán usarlos en su idioma sin ningún problema.