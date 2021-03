¿Cómo saber el estado de la batería de tu teléfono Android o iPhone?

Los teléfonos Android y iPhone son fabricados para que puedan funcionar durante años; sin embargo, cada uno de los componentes de estos dispositivos, como por ejemplo las baterías, suelen desgastarse con el pasar del tiempo y uso.

No causa asombro que las personas sientan preocupación por el estado de salud de la batería de su smartphone, ya que es gracias a este componente que podemos utilizar el teléfono. Ahora, el hecho de que se descargue por debajo del 20% con mucha frecuencia hace que su vida útil se reduzca, así como cuando lo recargamos por completo muchas veces.

Cómo saber el estado de tu batería en teléfonos Android

Xataka Movil, portal especializado en tecnología, señala que la salud de la batería es una información que nos permite saber en qué estado se encuentra esta pila. Aunque muchos teléfonos Android no revelan este dato de manera directa en la configuración del sistema.

Es por ello que debemos recurrir a algunas aplicaciones para poder acceder a estos importantes datos. Una de las apps más utilizadas que nos permite conocer esta información es Ampere (descárgalo aquí).

Ampere es un aplicativo que, al abrirlo, te otorgará distintos datos en la pantalla central del equipo, entre ellos el estado en que se encuentra tu batería. Para ello, necesitas ingresar a la opción de ‘Salud’ y comprobar la métrica que arroja.

Cómo saber el estado de tu batería en iPhone

En el caso de los iPhone o teléfonos de Apple no hace falta instalar una aplicación como en Android, ya que estos dispositivos que trabajan con iOS 12 en adelante, ya comparten datos sobre el estado de su batería. Solo sigue estas indicaciones para acceder a ellos.

Ingresa a los ajustes de tu iPhone o iPad

Busca el menú de ‘Batería’

Accede a ‘Salud de la batería’

Dirígete donde dice capacidad máxima: si esta se encuentra en un porcentaje de 80% o mayor significa que la salud de tu batería es buena.

También te recomendamos fijarte en los picos de rendimiento para saber la capacidad de la batería para mantener la carga en situaciones de uso intenso. Si su rendimiento pico es normal, no tienes de qué preocuparte, pero si es todo lo contrario se mostrará un selector para activar o no esta opción. Si decides activarlo, iOS reducirá el rendimiento del procesador para que el iPhone o iPad no se apague sorpresivamente.