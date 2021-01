Signal: usuarios se confunden e invierten en otra compañía llamada igual

La reciente controversia alrededor del cambio de la política de privacidad de WhatsApp generó una auténtica diáspora de usuarios que salieron a buscar una mejor alternativa. Una de las apps más beneficiadas fue Signal.

Signal es una aplicación de mensajería instantánea de código abierto, creada justamente para quienes buscan una opción menos riesgosa para su privacidad. El aplicativo recibió un gran número de usuarios después de que Elon Musk la recomendará personalmente a través de su cuenta de Twitter el pasado 7 de enero.

Por supuesto, al inicio la aplicación tuvo problemas para manejar el gran flujo de nuevos usuarios que llegaban, pero con los días Signal se convirtió en la app más descargada del mundo superando los 50 millones de registros nuevos.

La cifra anterior no es para menospreciar y parece que así lo entendieron un grupo de inversionistas que decidieron aprovechar la gran acogida de Signal para sacar provecho en la bolsa. Solo hubo un detalle que quizá no tomaron en cuenta: la organización tras la app no tiene ánimos de lucro.

Lo dicho bastó para crear una confusión en cientos de usuarios que, según reportes, generaron que las acciones de una compañía llamada Signal Advance (dedicada a la biotecnología) suban su valor hasta en 527%, según cifras de Market Watch.

El hecho llamó la atención de muchos portales especializados y hasta la propia Signal se pronunció al respecto en sus redes sociales. “Es a esto a lo que los analistas de la bolsa se refieren cuando dicen que el mercado está dando “señales mixtas”, dijeron compartiendo una imagen con la evolución de las acciones Signal Advance:

Signal advirtió a sus usuarios sobre la confusión con Signal Advance. Foto: Signal/Twitter

“Es entendible que la gente quiera invertir en el crecimiento récord de Signal, pero estos no somos nosotros. Somos una compañía independiente 501c3 (sin ánimo de lucro) y nuestra única inversión es en tu privacidad”, agregaron.

Pese a este y otros esfuerzos para dejar en claro que Signal y Signal Advance son dos empresas diferentes, las acciones de la segunda no han vuelto a ser lo que fueron antes del mensaje de Elon Musk y su valor sigue resurgiendo por momentos como se aprecia en este gráfico: