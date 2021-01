WhatsApp: así puedes silenciar los estados de cualquier contacto

Los estados de WhatsApp se han ido popularizando cada vez más en los últimos años, ya que permite a las personas compartir con otros su día a día. No obstante, si por alguna razón quieres dejar de ver las publicaciones que realiza determinado contacto sin tener que eliminarlo, te explicamos cómo lograrlo.

¿Cómo silenciar estados de WhatsApp?

Para dejar de visualizar las historias de WhatsApp de determinado contacto, abre la aplicación y accede a la pestaña de Estados. En el listado de actualizaciones recientes, busca su publicación y haz un toque prolongado sobre ella hasta que aparezca una ventana de confirmación.

Ahí se te preguntará si deseas poner en mute los estados de esa persona. Selecciona la opción Silenciar. Tras realizar este proceso, sus historias se ocultarán inmediatamente en la parte final. No te preocupes, WhatsApp no informará a ese contacto que has silenciado sus publicaciones.

¿Cómo desactivar el silencio de los estados de WhatsApp?

Ingresa a la aplicación y dirígete al apartado de Estados. Una vez ahí, desplázate hacia abajo hasta llegar a la sección Silenciados y despliega la pestaña para que puedas visualizar todas las actualizaciones de WhatsApp que se encuentran muteadas.

A continuación, mantén presionado por unos segundos el estado del contacto en cuestión. Se abrirá una ventana de confirmación, donde deberás hacer clic en la opción Desactivar silencio. Listo, las publicaciones de esa personas volverán a aparecer en el listado principal.