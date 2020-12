TikTok llega a las TV: los videos más populares ahora en pantalla grande

TikTok y Samsung han anunciado una asociación global que permitirá llevar el contenido de la popular red social a los televisores inteligentes. La nueva aplicación hará posible, por primera vez, ver de forma nativa las publicaciones desde una pantalla grande.

Con TikTok para TV, los usuarios podrán acceder directamente a los feeds ‘Para ti’ y ‘Siguiendo’, así como a la mayoría del contenido más visto y favorito en la plataforma. También pondrán visualizar videos de #LearnOnTikTok, que proporciona “trucos de cocina, consejos de fitness y datos divertidos”.

Las publicaciones se han organizado en 12 categorías diferentes, que abarcan desde juegos, deportes y viajes, hasta comedia, animales y alimentos. Los videos continuarán mostrándose con un aspecto vertical en los televisores.

Los videos se mostrarán en formato vertical. Foto: TikTok / Samsung

Aunque no es necesario tener una cuenta de TikTok para ver contenido, iniciar sesión permitirá a los usuarios recibir videos más personalizados. Además, podrán dar me gusta y comentar, como también bloquear o marcar publicaciones que no les interese.

Los usuarios podrán comentar y dar me gusta a las publicaciones. Foto: TikTok / Samsung

La nueva aplicación de TikTok para TV ya se puede descargar en la tienda de apps de Samsung y es compatible con los modelos de televisores de 2018 en adelante. En esta etapa inicial de lanzamiento, se encuentra disponible exclusivamente para las personas en Reino Unido.

La firma surcoreana reveló que la red social llegará preinstalada a partir de ahora en todos los nuevos televisores Samsung. “La última incorporación de TikTok a nuestra línea de aplicaciones desbloquea una nueva experiencia de entretenimiento”, comentó Dan Hastings, director de TV / AV en Samsung UK.