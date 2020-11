Xiaomi: nueva filtración revela la cámara del Mi 11 Pro

Aunque aún no finaliza el año, Xiaomi ya trabaja en el desarrollo de sus próximos teléfonos de gama de alta que verán la luz en el 2021. Tras conocerse las imágenes reales del dispositivo, una nueva filtración muestra cómo será la cámara del Mi 11 Pro.

La información es publicada por Digital Chat Station, el leaker chino que ha compartido todos los detalles que conocemos hasta ahora de los móviles de la marca china.

Uno de ellos está relacionado a la disposición de las lentes y cómo esta no estaba visible para proteger la configuración de la cámara en el prototipo que llegó a sus manos. No obstante, el software revela que la cámara principal del Xiaomi Mi 11 Pro tendrá 50 megapíxeles, pero no ofrece más pormenores al respecto.

Puede resultar extraño que Xiaomi integre un sensor de solo 50 megapíxeles en este modelo, sobre todo si se toma en cuenta que en el Mi 10 Pro se vio un sensor de 108. Sin embargo, en el mercado sí hay móviles de gama alta con cámara principal de 50 megapíxeles, tal como es el caso de los Huawei P40.

Digital Chat Station también explica que el teleobjetivo podría tener una resolución nativa de 12 megapíxeles o ser un sensor Quad Bayer de 48 megapíxeles, que aplica Pixel Binning 4 en 1.

En cuanto a la pantalla, parece que estará conformada por un panel con resolución QHD+ (muy ausente en esta generación de gamas altas) y hasta 120Hz de velocidad de refresco. Una combinación que puede generar un consumo de energía considerable.