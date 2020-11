Twitter estrena Fleets: tuits al estilo stories que desaparecen en 24 horas

Twitter anunció el lanzamiento global de Fleets, su propio formato de historias con tuits que desaparecen después de 24 horas. Empezará a implementarse a partir de esta semana dentro de la aplicación móvil para dispositivos Android y iOS.

Al igual que en otras redes sociales, la sección destinada a esta función se ubicará en la parte superior del timeline de Twitter y mostrará una fila de burbujas con los avatares de los usuarios. Se podrá compartir texto, tuits, fotos y videos; con opción para personalizar con diferentes elementos.

Con Fleets, la compañía espera ayudar a reducir la presión que sienten las personas al expresarse, permitiéndoles compartir pensamientos, opiniones y sentimientos personales más casuales, sin preocuparse por acumular retuits y ‘me gusta’ al ser un contenido efímero.

“A través de nuestras pruebas en Brasil, Italia, India y Corea del Sur aprendimos que Fleets ayudó a las personas a sentirse más cómodas al unirse a la conversación; vimos que con esta función los usuarios hablan más en Twitter”, afirmó la compañía.

“Estamos lanzando Fleets para que todos puedan unirse fácilmente a la conversación de una nueva manera, con sus pensamientos fugaces”, detallaron Sam Haveson, gerenta de producto, y Joshua Harris, director de diseño en Twitter.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH