WhatsApp: ¿cómo enviar mensajes a alguien sin agregarlo como contacto?

Para iniciar una conversación con una persona a través de WhatsApp, primero es necesario añadirla a nuestra agenda de contactos para que su nombre aparezca en la aplicación. No obstante, este proceso puede resultar tedioso si solo queremos conversar por un asunto puntual y nada más.

Por ejemplo, hay ocasiones que necesitamos comunicarnos con el servicio de delivery, una tienda, un proveedor o algún vecino. Afortunadamente, existe un truco para ahorrarte el procedimiento de añadir a más gente a tu lista y empezar a chatear de forma directa.

¿Cómo mandar WhatsApp sin añadir el contacto?

Enlace de WhatsApp

Con este método, no es necesario instalar aplicaciones adicionales en el dispositivo, solo se requiere un navegador web. WhatsApp posee una herramienta que permite a los usuarios ponerse en contacto con alguien sin agregarlo a la agenda, ya sea desde una computadora o smartphone.

Para ello, ingresa al navegador y coloca en la barra de direcciones la URL https://api.whatsapp.com/send?phone=número. No obstante, deberás reemplazar la parte final por el número que deseas contactar junto con el código de país, sin ceros ni el símbolo +.

Una vez que completes la información, aparecerá en pantalla una página de WhatsApp con un botón directo para empezar a chatear con ese número. Si estás desde el celular, se abrirá la aplicación móvil, si estás en una PC, aparecerá un aviso para utilizar la versión de escritorio.

Cómo enviar mensajes con la API de WhatsApp. Foto: La República

Aplicaciones de terceros

Si prefieres utilizar una aplicación móvil para simplificar este proceso, puedes probar Click to chat, una herramienta gratuita disponible en Google Play Store. Es bastante liviana, fácil de usar y, a diferencia de otras alternativas, no muestra anuncios.

Al acceder a la app, se abre una pequeña ventana emergente donde debes ingresar el número de teléfono junto con el prefijo del país. Cuando termines de colocar los datos requeridos, presiona el botón Abrir y listo, se iniciará una conversación con ese usuario.

Adicionalmente, puedes agregar un mensaje desde la misma plataforma de Click to chat. No obstante, este no se mandará a la otra persona hasta que pulses el botón enviar dentro del propio chat de WhatsApp.