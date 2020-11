WhatsApp: conoce todas las razones por las que tu cuenta puede ser suspendida

WhatsApp como todas las aplicaciones de mensajería, tiene una serie de condiciones de uso e incumplirlas puede traerte consecuencias como usuario. Una de estos problemas es que tu cuenta termine suspendida temporalmente o que sufras un castigo drástico y no puedas recuperarla definitivamente.

Si tú sigues las condiciones de servicio de WhatsApp y solo utilizas esta app para chatear con tus amigos o compañeros de trabajo, puedes estar tranquilo. Sin embargo, siempre es necesario conocer las reglas de la plataforma para que cuenta no sea suspendida

Los motivos más habituales que pueden generar que tu cuenta sea suspendida son:

Enviar demasiados mensajes

No hay una cifra exacta, pero si detectan que estás enviando muchos mensajes a una persona que no te tiene entre sus contactos podría decidir bloquear tu cuenta de forma temporal. Además, si lo haces de forma reiterada, la suspensión podría llegar a ser permanente.

Crear muchos grupos

Otro de los motivos clásicos es que el servicio considera que estás creando demasiados grupos y metiendo en ellos a muchas personas que no te tienen entre sus contactos. WhatsApp interpreta esto como un modo de spam y uno de los castigos más típicos es el baneo temporal de la cuenta.

Bloqueo masivo

Para que te suspendan por este motivo tendrá que primero detectar que un número elevado de usuarios del servicio te hayan bloqueado previamente. Si esto ocurre, revisarán tu cuenta y si consideran que has estado haciendo spam, tu cuenta será bloqueada.

Uso de apps no oficiales

Durante un tiempo fue muy habitual utilizar aplicaciones de terceros para acceder al servicio. Esto es una clara violación de los términos de servicio. Por ello, no debes usar apps no oficiales como WhatsApp Plus.

Difusión de falsas informaciones

Evitar propagar rumores o fake news, se trata de prevenir la desinformación que en muchas ocasiones solo busca causar miedo. WhatsApp aconseja que no se utilicen datos obtenidos de fuentes no confiables y que luego se envíen mediante mensaje usando la aplicación.

Evitar nombres prohibidos en los grupos de WhatsApp

Las conversaciones grupales no pueden tener nombres relacionados a la pornografía infantil ni la venta de drogas, ya que todos los integrantes del chat grupal serán baneados.