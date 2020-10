¿Los antivirus para teléfonos Android o iPhone son realmente necesarios?

La mayoría de personas que tiene una computadora en casa suele instalar un antivirus para protegerse de programas maliciosos y para navegar con seguridad por la internet. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se trata de un teléfono inteligente, sea Android o iPhone.

Al igual que una PC, un smartphone puede conectarse a internet y nos permite descargar (e instalar) todo tipo de aplicaciones, sobre todo los Android. La pregunta salta a la vista: ¿Es necesario tener un antivirus en nuestro celular o podemos prescindir de él?

La República conversó con Jorge Zeballos, gerente general de ESET Perú y con Percy Rojas, support engineer de la misma empresa de seguridad informática, quienes nos brindaron algunos consejos para defendernos de los cibercriminales.

Según indicó Zeballos, utilizar un celular que no tenga un programa de protección es algo muy riesgoso, sobre todo para las personas que usan sus dispositivos para hacer transacciones bancarías o compras en línea.

“Los usamos [los teléfonos inteligentes] más que una computadora, es un dispositivo que suele estar permanentemente conectado a internet. Los riesgos empiezan desde que nos conectamos”, aseveró el experto.

Rojas, por su parte, afirmó que los antivirus para celulares analizan todas las acciones que hace el usuario. De esta forma, evita que ingrese a páginas de suplantación (phishing) que suelen transmitirse a través de mensajes de texto, WhatsApp o correo electrónico.

¿Qué sucede si nuestro celular se infectó?

El gerente de ESET Perú comentó que un contenido malicioso que se ha descargado accidentalmente en nuestro smartphone nos puede traer grandes problemas, ya que el cibercriminal podrá tener acceso libre al equipo.

De acuerdo al experto en ciberseguridad, el delincuente informático podría saber nuestra ubicación, instalar un copiador de teclado o pantalla, incluso puede emplear el teléfono para minar criptomonedas.

“Una vez que tome el control de tu celular, buscará la manera de monetizarte. Verás que tu equipo comienza a ponerse lento, lo que pasa es que está trabajando todo el tiempo, pero no para ti, sino para alguien que lo usa para encriptar monedas”, aseguró.

Jorge Zeballos, gerente general de ESET Perú. Foto: Cortesía

Falsos programas de protección

Por ese motivo, el experto resaltó la importancia de los antivirus para dispositivos móviles; sin embargo, precisó que debemos tener mucho cuidado con algunos que se encuentran en Play Store (la tienda de aplicaciones de Android).

Zeballos refirió que, hace algunos años, había una gran cantidad de antivirus gratuitos que eran programas maliciosos que recalentaban equipos y consumían toda la batería, debido a que trabajaban permanentemente en segundo plano.

“Hay cinco marcas (de antivirus) con reputación en el mundo. Nosotros tenemos una versión gratuita para móviles que no es intrusiva, no rastrea y no emplea tus datos personales”, señaló el representante de ESET Perú.

Tener sistema operativo actualizado

Muchos usuarios de Android suelen evitar actualizar el sistema operativo de sus equipos, pues piensan que, una vez que tengan la nueva versión, su dispositivo se pondrá más lento.

Para Zeballos es un grave error. Explicó que cada nueva actualización de un sistema operativo suele incluir un parche de seguridad que repara posibles vulnerabilidades que los ciberdelincuentes pueden aprovechar.

El support engineer de ESET Perú, por su parte, recalcó la importancia de no usar teléfonos inteligentes con sistemas operativos antiguos, porque a esos equipos no se les brinda soporte, es decir, no cuentan con las últimas medidas de seguridad.

“Si tenemos un Android 4 o 5, lo mejor es no usar estos equipos para realizar acciones importantes como transacciones bancarias, ya que no cuentan con las últimas medidas de seguridad", sostuvo.

Percy Rojas, support engineer de ESET Perú. Foto: Cortesía

¿Los iPhone son más seguros que los Android?

Según detalla el gerente general de ESET Perú, los iPhone son más seguros que los Android, debido a que su tienda de aplicaciones (App Store) es más estricta que Play Store; sin embargo, también se debe a un tema de escala.

“Los delincuentes atacan donde hay volumen. Actualmente, hay más Android que iPhone. Eso no quiere decir que los teléfonos con iOS sean infalibles o impenetrables”, manifestó el especialista.

Finalmente, ambos voceros brindaron otras recomendaciones para los usuarios entre las que destacan ponerle claves a sus celulares y aplicaciones importantes (bancarías o de comercio electrónico) y usar equipos modernos con sensores de huella digital.