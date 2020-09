¿Por qué algunos teléfonos modernos demoran tanto en cargar su batería?

La mayoría de teléfonos en la actualidad posee carga rápida, es decir, su batería se llena en menos tiempo. Sin embargo, hay ocasiones en que algunos smartphone, incluso los de gama alta, demoran demasiado en llenarse de energía. ¿Por qué?

Según detalla Xataka, un medio especializado en tecnología, hay varias razones del por qué algunos celulares (incluso aquellos que poseen carga rápida) son lentos para llenar el 100% de su batería. Aquí te las revelamos.

1. El cargador no es el adecuado

De acuerdo a la publicación, el cargador original (que nos viene de regalo con nuestro smartphone) se adapta a los requerimientos del teléfono para así entregarle, en todo momento, la energía precisa.

En caso lo pierdas o se te malogre, lo recomendable es comprar uno original (de la misma marca), ya que, aunque muchos fabricantes ofrezcan 'carga rápida’, no todos brindan la misma velocidad.

2. El cable USB no es del teléfono

Al igual que el cargador, se debe tratar de utilizar siempre el cable USB que viene con nuestro celular. Esto debido a que las compañías tecnológicas suelen adaptar ese componente al flujo de carga.

Es decir, si el cargador y el smartphone no detectan el cable original, el primero no brindará toda la potencia (sino una menor) con el objetivo de no poner en riesgo ambos dispositivos.

3. El teléfono está demasiado caliente

Xataka señala que los celulares con carga rápida poseen un sistema de seguridad que suele verificar, en todo momento, la temperatura de los componentes. Por ese motivo, cuando el teléfono se calienta, se reduce la potencia.

Por ejemplo, si utilizar tu smartphone mientras está cargando, la potencia de carga será menor, ya que se busca minimizar el sobrecalentamiento. Por ese motivo, recomiendan apagar el equipo y esperar que enfríe.

4. El teléfono está realizando procesos en segundo plano

Algunas apps trabajan en segundo plano y esto provoca que nuestra batería no se llene tan rápido. Si notas que la carga va más lenta que de costumbre, reinicia tu equipo y si el problema persiste, debes desinstalarlas y volver a instalarlas.

5. El enchufe está en mal estado

Si conectas tu smartphone a una extensión y no al tomacorriente, es muy probable que demore para estar 100% operativo, ya que el teléfono no iniciará el proceso de carga rápida, debido a que no hay un flujo de energía estable o seguro.

6. La carga está llegando al final

Si posees un celular con carga rápida, seguro habrás notado que cuando está por encima del 80% demora un poco más. Esto es normal, ya que el equipo regula la potencia y la reduce en la recta final para aumentar la vida útil de la batería.

Smartphone, últimas noticias: