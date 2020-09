Smartphones: crean teléfono con sofisticado case que cambia de color por sí solo [VIDEO]

Vivo, una de las populares empresas tecnológicas chinas y declarado rival de Huawei, ha sorprendido al mundo de la industria luego de que se revelara su próximo smartphone con una sofisticada tecnología que hace cambiar el color a la carcasa.

De esta manera, el usuario final solo tendrá que preocuparse por adquirir fundas, de preferencia transparente, para proteger el teléfono, ya que el dispositivo cuenta con una función que decolora la parte trasera del móvil. Esto se activa mediante un botón.

PUEDES VER Rival de Huawei lanza revolucionario teléfono con gimbal en la cámara para la estabilización [FOTOS]

Según menciona The Verge, la fabricante Vivo hace uso de un vidrio electrocrómico en su nuevo smartphone, material que permite lograr este impresionante efecto. Además, señala que se trataría de la misma tecnología que la compañía OnePlus aplicó en su terminal Concept One, pero en este caso sirvió para ocultar la cámara trasera de la vista cuando no se estaba usando.

No obstante, algunos portales e insiders en redes sociales acotan que se tiene muy poca información acerca de este próximo celular de la marca Vivo, pues no se tiene su nombre, fecha de lanzamiento ni mucho menos el precio. Sin embargo, hay un video que nos permite ver cómo es que su carcasa cambia de color.

El usuario de Twitter Universelce subió un video a su cuenta en redes sociales, donde informa lo siguiente: “Una marca de teléfonos móviles está desarrollando un smartphone con una carcasa trasera decolorada, que permite ajustar la velocidad del cambio de color. Quizá este equipo solo tenga un color en el futuro: decoloración”.