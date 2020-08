WhatsApp: ¿recuerdas el emoji de ladrón? Nunca existió, es un ‘efecto Mandela’ [FOTOS]

Una gran sorpresa se llevaron miles de usuarios de WhatsApp en las redes sociales luego de enterarse que el emoji de ladrón, que muchos aseguran haber usado en sus conversaciones, en realidad nunca existió, se trata de un ‘efecto Mandela'. ¿Cómo es eso posible? Aquí te lo explicamos

Este fenómeno se caracteriza porque varias personas comparten el recuerdo de un hecho que nunca ocurrió. Fue bautizado con ese nombre por la pseudocientífica Fiona Broome en 2013, luego de la muerte del líder sudafricano Nelson Mandela (ella y miles creían que había fallecido en los 80).

Según detalla Notigram, todo empezó en Twitter, luego de que un usuario se preguntara qué había pasado con el emoji de ladrón. El joven quería saber por qué WhatsApp lo había eliminado, incluso afirmó haberlo empleado en las conversaciones que tenía con sus amigos.

Para sorpresa de miles en las redes sociales, otros usuarios en Twitter empezaron a recordar el emoji y también aseguraron haberlo visto en WhatsApp. La mayoría concordaba en que era una persona que vestía un antifaz negro, un gorro y llevaba una bolsa de dinero.

Otras personas incluso aseguran que había dos versiones de este emoji en WhatsApp. La que todos recuerdan y otra donde lo vemos en cuerpo completo, en una posición como si estuviera corriendo. Lo curioso es que el emoticón de ladrón nunca existió.

porfavor decirme que lo recordáis porque me estoy rayando mucho pic.twitter.com/YSqGyw5367 — Avo⁷ |🧨 (@lukyavocado) June 23, 2020

Ahora por lo que esta pasando con el efecto mandela y sobre el emoji del ladron creo que lo resolvi google lo elimino y puso estos emojis en su lugar (no se porque ) pic.twitter.com/0WTa6D2m5O — ăľđø (@Papero789_) June 23, 2020

weeeeeey vtlv de ahuevo que si existió este pedo no estoy loca pic.twitter.com/WJWQtj7atm — 🕷 (@olobersucks) June 22, 2020

la neta yo si recuerdo este emoji pero ps el efecto mándela pic.twitter.com/qQQyqynzot — ᴅᴇᴘʀᴇssᴇᴅ ʙᴏʏ (@carloos_rdzz) June 23, 2020

¿Otros ejemplos del efecto Mandela? El más popular está relacionado con la banda británica Queen. Muchos piensan que su canción ‘We are de champions’ termina con la frase ‘of the world’; sin embargo, no es así. Aquí un video que lo muestra.