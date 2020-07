¿Qué pasa si borras la carpeta “System 32” y por qué es tan importante para tu computadora?

Clásico de clásicos. Si alguna vez escuchaste el ‘viejo truco’ para hacer que tu PC o laptop corra más rápido, simplemente borrando la carpeta ‘System 32’, lo más probable es que no lo hayas intentado ¿Cuáles son los efectos de este supuesto ‘truco’ tan popular en redes sociales? Aquí te contaremos todos los detalles.

La carpeta System 32 es una que ya lleva mucho tiempo siendo parte de cualquier computadora basada en Windows. Su aparición oficial fue con las versiones NT de este sistema operativo.

Aunque su aplicación haya variado un poco y se explique más sobre un tema de compatibilidad, la principal razón de ser de System 32 en Windows es la de contener una serie de archivos importantes del sistema como librerías, DLL’s e incluso aplicaciones críticas para que tu PC o laptop funcione, como el ‘CMD’ (Command Prompt) o RunDLL32.exe.

¿Qué pasa si eliminas System 32 de tu computadora?

Entonces ¿es seguro borrar System 32? La respuesta es clara y concisa: No. Si eliminas esta carpeta de tu computadora, harás que no pueda volver a funcionar correctamente nunca más o lo que es peor: que no pueda arrancar de nuevo tras un reinicio del sistema.

Muchas personas se preguntarán, si la carpeta System 32 es tan importante, ¿por qué Windows permite borrarla? Lo cierto es que eliminarla es posible pero no nada sencillo y no basta con solo buscar dicha ubicación y eliminarla enviándola a la Papelera de Reciclaje.

Si intentas acceder a esta carpeta en C:/Windows/System 32 en tu PC, primero se te advertirá que los archivos en dicha ubicación son importantes y que no deben ser eliminados. Si aun así insistes en hacerlo, el propio sistema te lo impedirá con un mensaje recordándote lo vitales que son esos archivos.

Entonces ¿cómo pudieron otras personas caer en esta trampa y borrar System 32 de sus equipos? A mediados de los años 2000, el método más conocido de crear esta trampa era a través de imágenes que advertían del supuesto peligro de esta carpeta.

Historias inventadas señalando que se trataba de un virus o un intento de Microsoft para hacer más lentas tu computadora, se acompañaban de instrucciones para crear un archivo de texto y crear un archivo .bat, capaz de borrar System 32 sin ser detectado por Windows.

Por supuesto, esta broma ya no es tan efectiva como en aquellos tiempos pues las redes sociales han dejado en claro que “borrar System 32” no trae ningún beneficio, convirtiéndose rápidamente en un meme.

Esto último no quiere decir que ya no haya gente que aún pueda creer que System 32 es en realidad algo bueno, pues la broma sigue produciéndose con otras excusas como “la instalación del 5G en tus computadoras”. Así que ya lo sabes, si conoces a alguien que pueda caer aún en la broma, no dudes en compartirle esta información para que esté prevenido.