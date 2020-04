Estos son los errores que sueles cometer cuando cargas tu celular [FOTOS]

Los fabricantes de smartphones continúan mejorando las baterías para que se carguen más rápido y duren más tiempo. Sin embargo, los usuarios siguen haciendo todo tipo de locuras creyendo que extenderán la duración de su batería o que evitarán dañarla.

Cargar nuestro celular al máximo antes de usarlo por primera vez

Las baterías de los smartphones funcionan mejor cuando se cargan solo entre 40 % y 80 %. Esa es la carga que tiene cualquier teléfono inteligente en una tienda. Asimismo, debes tener en cuenta que, si enciendes tu nuevo móvil y notas que el indicador de la batería muestra menos del 40 %, probablemente deberías llevarlo a la tienda. Un porcentaje tan bajo significa, generalmente, que la pila está vieja.

No usar el teléfono mientras se está cargando

Un montón de personas están convencidas de que si usan su smartphone mientras está cargando, afectarán la vida útil de la batería, otros piensan que la batería no se cargará tan bien como cuando no se usa. Esto es un mito, no importa si estás usando tu teléfono o no, todavía se cargará de la misma manera.

Temer que los cargadores de una marca diferente maten la batería

Es cierto que algunos cargadores que no son de marca pueden no ser la mejor opción para tu teléfono y, normalmente, tarda en cargar más la batería, pero si el cargador funciona lo suficientemente bien, no dañará tu móvil.

Pensar que apagar la batería dañará el teléfono

Si dejas el teléfono apagado durante un largo periodo, la batería se va a morir, pero si apagas tu teléfono solo de vez en cuando, nada le pasará. Algunos dispositivos comienzan a funcionar de manera más efectiva después de reiniciarlos.

Tratar de entrenar la batería

Algunas personas creen que pueden entrenar su batería para que pueda tener más carga, permiten que la batería se vacíe por completo antes de cargarla y nunca cargan su teléfono si está al 50 % o 60 %. No dudes en cargar tu smartphone, incluso si la batería está llena a un 90 %. Cargar tu teléfono con frecuencia no daña la batería.

No cargar el teléfono por la noche por temor a dañar la batería

Estos smartphones saben con certeza cuándo dejar de cargar porque la batería está llena. Por otro lado, si bien la carga durante la noche no daña el teléfono de ninguna manera, todavía no es la forma más efectiva de hacerlo. Si quieres prolongar la vida útil de tu batería, mantenla cargada entre 40 % y 80 %.