Vizcarra digital

Ayer fue el cumpleaños de Martín Vizcarra. Y fue tendencia en Twitter, vía el hashtag #FelizCumpleañosVizcarra. Y en su mensaje ya habitual del mediodía, el presidente Vizcarra se tomó unos minutos para agradecer los mensajes de felicitaciones que muchos ciudadanos peruanos le dejaban en redes sociales. Ayer también una encuesta de IPSOS dio cuenta del respaldo que la población le está otorgando a las acciones que el Gobierno está desplegando para contener al #COVID19 en el país. Hasta aquí, nada nuevo. Sin embargo, citar ambos hechos no es gratuito. Quiero leer entre líneas lo que está pasando con la gestión de crisis que Vizcarra está realizando a través de los espacios digitales. Mi planteamiento es que gran parte de la abrumadora aceptación (95 %) de las medidas que está tomando y que explica y difunde vía Twitter y televisión –con un timing de relojero– se debe a su actividad digital. Nadie puede negar que la viralización de con- tenidos –cualquiera– en la social media es el principal atributo de estos canales. Viralización que, bien calibrada, se convierte en el mejor mecanismo para lograr involucramiento emocional. Y eso es lo que el Gobierno está consiguiendo, por ahora. Con todo, solo me queda como duda saber qué está pesando más en el buen manejo de la socialización digital de Vizcarra: la buena planificación de los contenidos o la espontaneidad que le imprime a sus mensajes. No se por qué, pero creo que, sin querer queriendo, Vizcarra se está convirtiendo en el presidente más digital que hemos tenido. Al menos en situaciones catastróficas.