Google Translate: el famoso ‘modo oscuro’ llegó a la plataforma y aquí te lo enseñamos [FOTOS]

Querrás saberlo todo. Google Translate es un sistema multilingüe de Google que permite la inmediata traducción de palabras o frases en más 103 idiomas. Sin duda, es uno de los servicios gratuitos más empleados por los usuarios, sobretodo por aquellos que suelen viajar de forma constante de un lugar a otro y no entienden el idioma nato.

Al ser un sistema tan popular como Google Translate, cuenta con actualizaciones constantes que brindan una mayor capacidad de personalización al usuario, proporcionándole múltiples posibilidades que, usualmente, pasan desapercibidas; sin embargo, esta nueva configuración llega a los smartphones con 'bombos y platillos. El esperado ‘modo oscuro’ ya está aquí para los usuarios de Android y iOS, y aquí te enseñamos cómo luce.

Hace dos días empezó a habilitarse el famoso 'modo oscuro’ en la plataforma de Google Translate; sin embargo, la mayoría de usuarios aún no lo tiene disponible; así que si tú aún no lo ves, no te preocupes, llegará a ti muy pronto. Es la versión 6.5 del traductor, es la que trae consigo esta nueva forma de personalizar la interfaz, y muy pronto estará disponible en Google Play, aunque actualmente la puedes encontrar en APKMirror.

En Android este apartado aún puede tardar unas semanas; no obstante, en los servidores de Iphone con iOS 13, ‘modo oscuro’ ya puede ser activado por lo usuarios. Si bien esta posibilidad ha sido muy pedida, muchas quejas se han alzado tras su habilitación beta en algunos usuarios, pues el contenido no se lee de forma clara.

En la parte superior de la nota te enseñamos los primeros vistazos compartidos por algunos usuarios. ¿Ya lo tienes? No desesperes, pues la aplicación hará unos ajustes finales antes de soltar el ‘modo oscuro’ a los usuarios de Android.