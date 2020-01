Cosmopolitas de mente

Ahora que empezó un nuevo tiempo –los veinte–, es inevitable no pensar en el futuro. Ya dije antes aquí que ese es un ejercicio pertinente en este siglo de incertidumbre endémica. También he mencionado que es importante evitar “futurear”, o sea, suponer el futuro sin comprometerse con su reorientación ni su acomodo. Comprometerse con el futuro no solo implica proyectarlo, sino fundamentalmente preverlo y adelantársele. Comprometerse con el futuro implica desarrollar cierto tipo de actitud, que implique sentirse cómodo con lo ambiguo. Incluso con la paradoja. Esta actitud –que algunos reclaman como indispensable en esta década–, se traduce en un pensamiento sensible a las diferencias, ansioso siempre de explorar lo múltiple y lo desconocido. Y no es retórica. Recientemente, el Copenhagen Institute for Futures Studies-CIFS ha emitido un informe en el que se recomienda el incentivo de ciertas prácticas intelectuales para ingresar airoso en un terreno nuevo que está por escribirse. Una de esas prácticas es la “síntesis”: la capacidad de componer una estructura de pensamiento o narración proveniente de fuentes disimiles o incluso opuestas. Demasiado difícil, estará pensando ahora. Pues ni tanto, en un lugar tan heterogéneo como el Perú. La “síntesis” aprecia las divergencias evitando aplanarlas, construyendo percepciones en base a lo ajeno y asumiendo que será necesario “contaminarse” de esa ajenidad. Sin culpa ni reproche. Se trata de ser una suerte de “cosmopolita de las ideas”, que se adelanta y considera –pacíficamente– que tendrá que relajar, de vez en vez, los supuestos y las propias convicciones en la construcción del futuro.