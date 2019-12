Moto G8 Plus: probamos el smartphone con triple cámara con visión ‘nocturna’ y esto opinamos [REVIEW]

Desde hace algunas semanas atrás Motorola presentó en Perú el más moderno integrante de su línea Moto G, nos referimos al Moto G8 Plus un moderno smartphone de gama media que posee un sistema de triple cámara con ultra gran angular y tecnología Quad Pixel. Este dispositivo también está provisto de un procesador Snapdragon 655 de hasta 2.0 GHz, memoria RAM de 4GB y un almacenamiento de 64GB con posibilidad de expandirlo hasta 512GB.

Gracias a los amigos de Motorola Perú hemos probado por algunas semanas este moderno smartphone de gama media y aquí te presentamos una review completa en la que conocerás todos los aspectos positivos y negativos que tiene este dispositivo.

DISEÑO

El Moto G8 Plus de Motorola es un smartphone bastante grande, tiene una pantalla IPS/LCD FullHD+ de 6.3 pulgadas con resolución 2280 x 1080 pixeles. Los bordes que tiene son bastante delgados por lo que podrás disfrutar de un mayor campo de visión a la hora de ejecutar algún video o aplicación.

Si bien el Moto G8 Plus es un smartphone de gran tamaño, más grande que el P30 Lite de Huawei por ejemplo, es un dispositivo bastante ligero que solo pesa 188 gramos, por lo que podrás manipularlo con una sola mano sin ningún problema alguna. Además, el sofisticado diseño que tiene lo hace bastante amigable al tacto y podrás usarlo todo el día sin sentir molestia alguna.

El Moto G8 Plus posee un 'notch' en forma de gota en el que reposa la cámara de 25MP. Foto: Daniel Robles

Una de las características que me llamó bastante la atención de este Moto G8 Plus de Motorola es la presencia de un puerto Jack de 3.5 mm ubicado en la parte superior del equipo, donde además se encuentra alojado el micrófono principal y el altavoz principal. Además, en la parte inferior se encuentran alojados el puerto USB tipo C para la carga rápida y otro potente altavoz que mejorará la experiencia de sonido de forma considerable.

Por su parte, la bandeja para la tarjeta nano SIM y la Micro SD están ubicadas al lado izquierdo del Moto G8 Plus. Es importante mencionar que el smartphone está provisto con 64GB y podrás expandir dicha capacidad hasta 512GB.

PANTALLA

El Moto G8 Plus está provisto de una pantalla IPS/LCD FullHD+ de 6.3 pulgadas con resolución 2280 x 1080 pixeles. Además podemos ver que el smartphone está provisto de un ‘notch’ en forma de gota en la que reposa la cámara frontal de 25MP con una apertura f/2.0 y tecnología Quad Pixel.

Es importante mencionar que el Moto G8 Plus de Motorola tiene un Gorilla Glass 3 para proteger su pantalla de todo daño externo; sin embargo, esto no es todo ya que el smartphone se adapta de acuerdo a la luz que se encuentra en el ambiente, por lo que podrás disfrutar de la mejor calidad visual en todo momento y de paso ahorrar la batería que tiene.

El Moto G8 Plus posee una pantalla de 6.3’’ y una cámara frontal de 25MP para tomar los mejores selfies. Foto: Daniel Robles.

Utilizamos el Moto G8 Plus en ambientes abiertos con una fuerte luz solar y notamos que el smartphone se adapta a las condiciones climáticas, por lo que no tendrás problemas para conversar, ver videos o jugar en este tipo de entorno. Por otro lado, si eres de los usuarios que utiliza el dispositivo en lugares cerrados y con buena iluminación, no tendrás problema alguno para disfrutar de la mejor calidad de imagen.

SISTEMA OPERATIVO Y RENDIMIENTO

El Moto G8 Plus de Motorola está provisto de un procesador Snapdragon 655 con CPU octa-core de 2.0 GHz, 4GB de RAM y 64GB de memoria interna, características que lo hacen un smartphone de gama media de alto rendimiento. Utilizamos varias aplicaciones al mismo tiempo y comprobamos que el equipo es muy fluido y tiene rápida respuesta.

Durante el tiempo que estuvimos probando el Moto G8 Plus, utilizamos las aplicaciones más populares que existen como Facebook, WhastApp, YouTube, Twitter, Tik Tok, Intagram, Netflix, Messenger, Shazam y no tuvimos problemas cuando abrimos más de una aplicación de forma simultánea. El teléfono siempre estuvo funcionando correctamente y ofreciendo una experiencia formidable.

Sin embargo esto no es todo ya que estuvimos probando en el Moto G8 Plus los videojuegos más populares (Free Fire, Pokémon Go, PUGB, Mario Kart y Mortal Kombat) y tuvimos una experiencia muy gratificante.

Hemos realizado un gameplay del Call of Duty Mobile y Free Fire y el resultado ha sido bastante óptimo en resolución alta, esto gracias al procesador Snapdragon 655 y la memoria RAM con la que está provista el equipo.

Además, si eres un fanático de Pokémon GO, el smartphone te servirá mucho ya tiene incluido el ‘giroscopio’ y con él podrás disfrutar de la Realidad Aumentada en el popular videojuego de Niantic.

BATERÍA

El Moto G8 Plus de Motorola posee una batería de 4000 mAh con una carga TurboPower de 15W. Probamos el rendimiento de este moderno smartphone y quedamos totalmente satisfechos con el tiempo de duración que ofrece el equipo cuando es utilizado de forma constante.

Usamos el Moto G8 Plus con un 100% de su batería desde las 12:00 pm y no tuvimos la necesidad de volver a cargarlo hasta las 10:00 p.m., tiempo en el que este dispositivo ya daba señales de que debía ser cargado.

El Moto G8 Plus viene con un cargador tipo C, una carcasa de silicona y el 'pin' para extraer la bandeja de la nano SIM y micro SD. Foto: Daniel Robles

En relación a la carga TurboPower del Moto G8 Plus podemos decir que el equipo requiere de 1 hora y media para cargar al tope. Sin embargo, esto no es todo ya que descubrimos que con solo cargarlo una media hora podrás tener un 30% de la carga total del equipo.

SEGURIDAD

El Moto G8 Plus de Motorola está provisto de un lector de huella en la parte posterior del equipo, el cual además tiene la forma del logo de Motorola y está ubicado en la parte superior. El funcionamiento de este dispositivo es bastante eficiente y te permitirá configurar hasta 5 diferentes huellas en el smarpthone.

Sin embargo, esto no es todo ya que el Moto G8 Plus también posee el reconocimiento facial que tiene una gran precisión, esto debido a la potente cámara de 25MP que tiene en la parte frontal del mismo.

Por otro lado, si no deseas recurrir a estas opciones de desbloqueo, podrás utilizar el patrón o la contraseña, dos métodos de seguridad que aún están disponibles en este sofisticado smartphone de gama media.

CÁMARA

El Moto G8 Plus de Motorola posee un sistema de triple cámaras posteriores, las cuales incluyen una ‘Action Cam’ ultra gran angular de 117° con un sensor de 16 megapixeles, una cámara principal con un sensor de 48 megapixeles y una de profundidad de 5 megapixeles con la que podrás realizar el efecto ‘bokeh’.

Asimismo, el Moto G8 Plus tiene un ‘notch’ en forma de gota ubicada en la parte superior de la pantalla del equipo, donde reposa la cámara frontal, la cual posee un sensor de 25 megapixeles con una apertura f/2.0.

Sin embargo, es importante mencionar que las cámaras integradas en el Moto G8 Plus están diseñadas con tecnología Quad Pixel, la cual hace posible que el dispositivo tenga más sensibilidad a la luz en entornos de poca iluminación. Además, el ‘Night Vision’ te permitirá tomar las mejores fotografías, incluso en lugares oscuros.

Acudimos a Mega Plaza de Lima Norte y el Centro Cívico de Lima para utilizar el sistema de triple cámara del Moto G8 Plus de Motorola. En dichos lugares probamos las herramientas que posee para tomar fotografías e hicimos unas pruebas de las mismas tanto de día como de noche. Sin embargo, esto no es todo ya que además probamos el ‘Action Cam’ de 117° para realizar una prueba de video. Aquí te presentamos el resultado de cada uno de estos tests efectuados.

La prueba fotográfica del Moto G8 Plus se realizó al mediodía, cuando el brillo solar era muy intenso; y en la noche, para ver qué tan buenas son las fotos nocturnas de este smartphone de gama media de la exitosa familia Moto G Motorola.

Prueba fotográfica del #MotoG8Plus de #motorola | Una muestra de la calidad de la triple cámara posterior que posee el moderno #smartphone pic.twitter.com/ptYgsIUZEo — Daniel Robles Vives (@danielrv_1988) December 20, 2019

Como podrás notar las fotografías logradas con el Moto G8 Plus son bastante buenas; sin embargo, si usas el zoom y sobrepasas los 8X, la imagen empezará a pixelearse y la calidad de la misma dependerá de que tan alejado esté el objeto. Asimismo podrás tomar fotografías panorámicas, con total normalidad y buena calidad tanto en formato horizontal como vertical.

Por otro lado, la cámara frontal del Moto G8 Plus puede tomar ‘selfies’ con una gran calidad durante el día, esto debido al sensor de 25 megapixeles con tecnología Quad Pixel. Además, cuenta con un modo ‘Retrato’ que te facilitará una mejor resolución.

Prueba fotográfica del #MotoG8Plus de #motorola | Una muestra de los selfies nocturnos y diurnos con la potente cámara que tiene el #Smartphone pic.twitter.com/qLxpEOoLve — Daniel Robles Vives (@danielrv_1988) December 20, 2019

Sin embargo, esto no es todo ya que el Moto G8 Plus posee ‘Night Vision’ una opción interesante que te permitirá tomar fotografías en ambientes con poca luz con una gran calidad. La cámara frontal y el sistema de triple cámara del equipo harán que siempre tengas el mejor resultado al momento de capturar las instantáneas que desees.

Prueba fotográfica nocturna del #MotoG8Plus de #motorola | Una muestra de la calidad de la triple cámara posterior que posee tecnología Quad Pixel pic.twitter.com/2YUTrhynQS — Daniel Robles Vives (@danielrv_1988) December 20, 2019

Los selfies nocturnos con el Moto G8 Plus tienen una calidad excelente, esto gracias al sensor de la cámara y al sistema Quad Pixel que cuadruplica el nivel de sensibilidad a la luz para obtener un mejor resultado en la toma. Como podrás notar en las imágenes, las fotografías logradas con este smartphone son bastante buenas.

Adicionalmente a la prueba fotográfica, realizamos algunas grabaciones con el Moto G8 Plus el cual posee un lente ultra gran angular de 117°, el cual te permite filmar videos de gran calidad en formato horizontal aunque sostengas el dispositivo en vertical. Si bien este atributo también se veía reflejado en el Motorola One Action lo cierto es que esta también está incluida en este sofisticado smartphone.

Al utilizar la cámara del Moto G8 Plus de Motorola nos dimos cuenta que resulta ser muy versátil al momento de realizar las grabaciones. Sin embargo, esto no es todo ya que podrás grabar videos en cámara lenta y cámara rápida, con una gran calidad e iluminación adecuados para cada ocasión.

Por: Daniel Robles Vives