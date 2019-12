WhatsApp: función de mensajes que se autodestruyen no se podrá utilizar en chats privados [FOTOS]

WhatsApp desde hace un par de meses viene trabajando en una característica que permitirá configurar los mensajes para que se borren automáticamente dentro de un intervalo de tiempo determinado. Esta función se detectó inicialmente en la versión beta para Android 2.19.275, estando disponible tanto para chats individuales como grupales.

Denominada como ‘Eliminar mensajes’, la herramienta permitiría establecer un tiempo de expiración de una hora, un día, una semana, un mes o un año. Y como punto importante a favor, es que ya no mostraría la tediosa frase “Este mensaje ha sido eliminado”, ayudando a deshacernos de ellos sin dejar rastro.

Los mensajes se podrán configurar para que se autodestruyan en un periodo de una 1 hora o hasta en 1 año. | Foto: WAbetaInfo

No obstante, a través de la actualización 2.20.10.23/24 de WhatsApp beta para iOS, desde WABetaInfo señalan que la función no trabajaría como se esperaba en un principio: su principal objetivo radicaría en servir como una herramienta de limpieza automática y no como una característica de seguridad y privacidad.

Además, estaría disponible exclusivamente para los grupos y solo podría ser gestionado por los administradores. Es usual que este tipo de chats en WhatsApp se llenen de una gran cantidad de mensajes, fotos, videos, stickers y más, ocupando mayor espacio de almacenamiento en el smartphone, por lo que la herramienta sería muy útil para conseguir memoria.

Si en el momento que llegue de forma oficial a la plataforma, la característica no está disponible para chats privados, podríamos aprovecharla con contactos específicos al crear un grupo con dicha persona y luego ingresar a los ajustes del chat para activar la opción de Eliminar mensajes.