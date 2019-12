Amazon, Apple y Google podrían estar escuchando tus conversaciones

Una investigación de la revista especialista en negocios Bloomberg BusinessWeek detalla la manera en que ‘monstruos’ tecnológicos de la talla de Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook estarían poniendo en riesgo la privacidad de sus millones de usuarios y realizando espionaje.

De acuerdo a lo que señala Bloomberg, estas empresas confían las transcripciones de asistentes de voz como ‘Alexa’ y ‘Siri’ a contratistas y no existe una garantía de que estos no puedan escuchar conversaciones o información que los usuarios no quieran necesariamente compartir.

La investigación lleva el título: ‘Silicon Valley está escuchando sus momentos más íntimos’, en referencia a lugar donde se encuentran las sedes principales de las empresas tecnológicas más importantes del mundo como Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft, entre otras.

Esta publicación también resalta el hecho de que actualmente ‘’se está librando una guerra entre las compañías más grandes del mundo, que buscan incorporar sus dispositivos inteligentes en la vida de las personas’’. Las compañías se mantienen firmes en que sus dispositivos solo graban audio cuando son activados. Sin embargo, la investigación revela que los micrófonos de los aparatos instalados en cocinas o habitaciones sí podrían detectar y captar sonidos extra.

Investigación revela que la privacidad de los usuarios de dispositivos de voz podría no ser segura. Créditos: Slashgear.

Además, cabe resaltar que los dispositivos inteligentes cuentan con miles de empleados contratados que se encargan de anotar fragmentos de sonido con el objetivo de que las empresas tecnológicas puedan actualizar y mejorar sus oídos electrónicos.

De hecho, la investigación expone testimonios de excontratistas de Amazon que transcribían archivos de audios grabados dentro de los hogares a través del altavoz Echo con ‘Alexa’, por 12 dólares la hora. ‘’Ningún clip es demasiado privado’’, respondió uno de los jefes de estos trabajadores al ser consultado si podían obviar algunos audios.