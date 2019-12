Innovación pública: bajo costo y alto impacto

La enfermedad de Carrión es un mal endémico o local, vinculado a la pobreza y pese a que amenaza a cerca de 300 mil personas al año, califica como “enfermedad olvidada”. En otras palabras, no es muy atractiva para la investigación sofisticada, porque se supone que ya está superada. Sin embargo, existe y es una razón de sufrimiento para muchos. Suele pasar que a veces las soluciones tecnológicas muy elaboradas del tipo “rocket science” cautivan con facilidad porque son más vistosas y nos dan la ilusión de “progreso”. Sin embargo, no pocas veces las innovaciones de más impacto son las menos sofisticadas, las más simples porque son sencillas de desplegar y escalar. Son las llamadas “tecnologías intermedias”. Y son las que los llamados laboratorios de innovación pública suelen identificar. Este tipo de innovaciones son las que venimos impulsando a través del “Premio a las Buenas Prácticas” de “Ciudadanos al Día”, institución que se ha convertido en un aliado estratégico de la administración pública peruana y sus esfuerzos por mejorar en los últimos años. Pues bien, una “enfermedad olvidada”, como la de Carrión, está siendo superada con importantes resultados, gracias a una “tecnología intermedia” hecha en el Perú y por funcionarios públicos del Instituto Nacional de Salud-INS. Estoy segura que hay más tecnologías intermedias en el Estado peruano esperando ser descubiertas pero sobre todo compartidas y escaladas. ¿Cómo lograr eso? Los laboratorios de innovación pública son vitales para ello, pese a que aún no terminan por despegar.