WhatsApp ahora avisará cuando un contacto ha sido bloqueado [FOTOS]

Ante la aparición de nuevos rivales como los mensajes RCS, WhatsApp continúa desarrollando nuevas funciones para darle mayores facilidades a sus usuarios. Dentro de poco, la plataforma avisará cuando un contacto ha sido bloqueado.

WABetaInfo ha señalado que, en la última beta de WhatsApp para Android, se ha podido ver una indicación en el chat de que has bloqueado o desbloqueado a alguien. Es decir, se incluye un texto poniendo que “has bloqueado” o “has desbloqueado” a un contacto.

A diferencia del aviso cuando eliminamos un mensaje de WhatsApp, que lo pueden ver todos, ten en cuenta que esto solo te aparece a ti, la persona que ha hecho el bloqueo, y no a quien ha sido bloqueado.

WhatsApp ahora avisará cuando un contacto ha sido bloqueado

En la actualidad, tú mismo no puedes ver si tienes a alguien bloqueado o no, salvo entrando en su perfil y viendo si te aparece el botón para bloquear o para desbloquear. Asimismo, se señala que en un futuro los usuarios de WhatsApp podrán ver por separado los contactos y las cuentas de empresas a las que has bloqueado, todo esto desde el apartado “Contactos bloqueados”.

Está novedad de WhatsApp está por llegar en sucesivas actualizaciones junto al modo oscuro que lleva filtrándose ya un tiempo y parece estar bastante avanzado de modo que podría aparecer el día menos pensado tal como ya lo ha hecho el bloqueo con la huella dactilar.