Huawei decepciona a usuarios y vuelve a retrasar el lanzamiento de su smartphone plegable [VIDEO]

Ya han pasado varios meses desde que Huawei presentó en sociedad a su primer smartphone plegable, Mate X, durante el Mobile World Congress 2019. Si bien la fabricante china había fijado el mes de septiembre para el estreno de su smartphone, decidió posponerla para evitar los problemas que tuvo Samsung con el Galaxy Fold.

Finalmente, Huawei confirmó que el esperado teléfono plegable llegaría el 15 de noviembre y a un precio más elevado que el Samsung Galaxy Fold. Sin embargo, desde China afirman que la fabricante habría decidido nuevamente aplazar la venta limitada del Mate X.

El smartphone plegable insignia Mate X 5G se lanzó oficialmente en el país asiático en el mes de octubre y la firma tenía programada lanzarla para el resto del mundo dentro de dos días. Los rumores aseguran que Huawei se está planteando retrasar la venta ilimitada de dicho teléfono plegable de nuevo.

Hasta el momento, Huawei no ha emitido ningún comunicado ni ha realizado una declaración oficial sobre este posible retraso. No sería la primera vez que Huawei posponga el lanzamiento del Mate X, un teléfono plegable que se presentó de forma oficial a principios de este año y que, por el momento, no ha llegado al mercado.

Entre sus principales características, este móvil de Huawei llegará con un procesador Kirin 980 y módem Balong 5000, 8GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno (ampliables con NM Card). Mientras que la pantalla será de 6.6 pulgadas plegado por delante; 6.38 pulgadas plegado por detrás y 8 pulgadas desplegado.