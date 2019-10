HBO Max competirá con Netflix y se lanzará en mayo de 2020 [FOTOS]

La batalla de las plataformas de video en streaming está más viva que nunca. De acuerdo con un informe de Deadline, WarnerMedia ha confirmado que su esperado servicio, HBO Max, llegará en mayo de 2020. Los directivos se han negado a compartir la fecha en específico, pero al menos tenemos un mes seguro.

HBO Max llegará para luchar contra fuertes competidoras, como la primera y más poderosa plataforma Netflix, la fuerza dominante en este mercado con más de 150 millones de suscriptores a nivel mundial.

HBO Max también se enfrentará a los nuevos servicios de streaming que se lanzarán en los próximos seis meses. Apple TV Plus se lanza este 1 de noviembre con nueve títulos, seguido de Disney Plus el 12 de noviembre. El servicio Peacock de NBC Universal se lanzará el próximo año.

El servicio costará US$15 al mes e incluirá toda la biblioteca de contenido de HBO. El servicio contará con 10,000 horas de programación. En su primer año, HBO Max tendrá 31 programas exclusivos y originales, que se sumarán a los 38 programas originales del HBO original.

En el año siguiente, HBO Max contará con 50 títulos originales. La empresa también dio a conocer que HBO ha aprobado una nueva serie de Game of Thrones, la precuela llamada House of the Dragon.

AT&T y WarnerMedia están apostando fuerte por HBO Max. La empresa calcula gastar US$1,500 millones y US$2,000 millones en HBO Max el próximo año, seguido de una inversión de US$1,000 millones en 2021 y 2022. La empresa apunta a que el servicio alcance de 79 millones a 90 millones de suscriptores para 2025 a nivel mundial.