Ivonne Chunga: “Los ingenieros me decían qué haces acá, eres una mujer y esto no va contigo”

Cada año son más las mujeres que vencen los estereotipos de la sociedad para emprender carreras relacionadas a las ciencias, a ellas se las conoce como “Mujeres STEM”, y su capacidad viene siendo reconocida por empresas y organizaciones con políticas de inclusión y diversidad.

Cuando Ivonne Chunga decidió ser ingeniera mecánica eléctrica no imaginó que su carrera se convertiría en un reto mayor por su ´condición´ de mujer en una sociedad machista; sin embargo, el apoyo de su familia la impulsó a continuar. Mi mamá me dijo: “ya empezaste, ahora termina tu carrera”.

Graduada de la Universidad de Piura, en un aula de 73 alumnos donde solo 3 eran mujeres, buscó su primera oportunidad laboral en una empresa en la que lidió con los estereotipos y frases desatinadas de sus compañeros, quienes no perdieron la oportunidad de minimizar su capacidad por ser mujer.

“Dentro de mi carrera tuve muchos retos, pero lo que más me impactaba era cuando los ingenieros de mí mismo rango me decían: qué haces acá, porque pierdes tu tiempo, eres una mujer y esto no va contigo”, lamentó la líder STEM a La República.

“La clave del éxito es la pasión”

A pesar de las dificultades que afrontó en su vida profesional como ingeniera mecánica eléctrica, Ivonne Chunga, encontró motivación en la idea de mejorar un sistema que históricamente había sido excluyente y diseñado para varones.

“Yo creo que me sirvió la idea de pensar: voy a hacer una pionera o una de las pocas mujeres que va ayudar a otras en situaciones como estas. Y es así, como en este momento la Facultad de Ingeniería en Piura tiene entre 10 a 15 mujeres por ciclo”, señala ahora Ivonne con orgullo.

Cifras desalentadoras

En el ámbito minero, entre el 2010 y 2016 la injerencia de mujeres en cargos de planta (técnicas, ingenieras y supervisoras) disminuyó de 28.3% a 16.7%. Por otro lado, el 41.6% de mujeres empleadas correspondían a puestos administrativos (secretarias, digitadoras, administradoras y contadoras), la cifra aumentó en 49% en el mismo período de tiempo, según un informe elaborado por Rumbo Minero en 2018.

En ese sentido, Chunga encontró la forma de materializar su visión en WISE - HUB UDEP, un proyecto internacional para que las mujeres sean “dueñas de su emprendimiento”, a través de asesorías y capacitaciones para la creación y crecimiento de su compañía.

Su experiencia laboral se ha visto reflejada en el tercer Talks By We, conversatorio organizado por We Work donde compartió experiencias con otras líderes femeninas de ciencia tecnología e innovación como Fabiola León Velarde (Pdta. de CONCYTEC), Lucero de la Puente (GLOBE 24-7) y Lorena Ortiz de Zevallos (CEO en TEKTON LABS).