Motorola: se filtran imágenes de su primer smartphone todo-pantalla con cámara emergente [FOTOS]

Tras un año de mucho trabajo en donde ha presentado la familia Moto G7 y todos los móviles miembros de la serie One como el One Vision, One Action, One Zoom, Motorola ya trabaja en un nuevo y misterioso smartphone. Este dispositivo destaca por su diseño frontal todo-pantalla y su cámara frontal emergente que nos podría indicar que se trata del Moto G8.

En agosto, el leaker EvLeaks filtró una imagen, afirmando que se trata del Moto G8. Lo que más llamó la atención de la foto es que el smartphone mostraba un diseño todo-pantalla. Tras las filtraciones de la comunidad de Motorola Latinoamérica parece no haber ninguna duda de que el dispositivo será así.

Motorola: se filtran imágenes de su primer smartphone todo-pantalla con cámara emergente

En estas imágenes también puede apreciarse que en la parte trasera el logo retroiluminado, muy similar al que dispone el Moto One Zoom. Asimismo, se puede observar que el módulo de la cámara trasera tendrá dos sensores y un flash LED en el lado izquierdo. Desde mismo módulo es el que parecer emerger la cámara frontal.

¿Es el Moto G8?

Al margen de estas imágenes filtradas no se conocen detalles técnicos del dispositivo, pero si se trata del Moto G8 hay rumores previos que apuntan a este dispositivo. El nuevo móvil de Motorola llegaría con una pantalla de 6 pulgadas, un procesador Snapdragon 675 con 6GB de memoria RAM y 64 o 128GB de almacenamiento interno.

¿Otro smartphone de la serie Motorola One?

El Motorola no solo es protagonista por las informaciones que se han conocido del Moto G8, también se han conocido filtraciones del Moto One Macro, el que sería el cuarto smartphone de la serie One y cuya cámara se espera que tenga capacidades fotográficas enfocadas a conseguir la mejor calidad en las tomas cercanas.