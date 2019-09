Motorola: Se filtran imágenes de su primer smartphone con cámara emergente [FOTOS]

En el contexto de la gran feria de tecnología, IFA 2019, las principales fabricantes como Motorola vienen presentando nuevos dispositivos como el el One Zoom y Moto E6 Plus. Sin embargo, no es lo único en lo que ha venido trabajando la compañía ya que se han filtrado imágenes de su primer smartphone con cámara pop-up.

XDA ha sido el sitio web encargado de compartir las primeras imágenes de un móvil Motorola con una pantalla completa sin notch y con una cámara pop-up. El nuevo smartphone destaca por la incorporación de una cámara selfie emergente.

De acuerdo a las imágenes filtradas llama la atención que la pantalla de este móvil Motorola posee esquinas rendondeadas, pero es plana. De momento no se han mostrado imágenes de la parte posterior del dispositivo, ni de la pantalla de bloqueo o de la pantalla ambiental, por lo que no se conoce en dónde estará alojado el sensor de huellas dactilar.

XDA también desvela una segunda imagen que ofrece la misma fuente y que confirma la presencia de una cámara selfie emergente, aunque a diferencia de otras fabricantes, en el smartphone de Motorola la cámara pop-up está ubicada en el lado derecho del bisel superior. Hasta el momento no se conocen detalles del sensor.

También se puede apreciar que en el borde de la cámara emergente hay un color rojo, lo que puede indicar que la zona trasera del dispositivo sea de dicho color. En cuanto a las especificaciones y el nombre del smartphone de Motorola no se han ofrecido detalles.