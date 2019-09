IFA 2019: conoce todo lo que se ha presentado en la feria más grande tecnología [FOTOS]

La IFA 2019 se llevará a cabo oficialmente del 6 al 11 de septiembre en Berlín, Alemania. Considerada una de las exposiciones tecnológicas más importantes de Europa enfocada en el consumidor, en esta edición albergará a 1,939 fabricantes.

En el evento estarán presentes gigantes tecnológicos como Samsung, Huawei, Nokia, LG, Sony, Lenovo y Qualcomm, pero días previos a la inauguración oficial, algunas compañías ya han ido desvelando ciertos lanzamientos inéditos en las conferencias de acceso exclusivo a la prensa.

IFA 2019: Lanzamientos de smartphones

Nokia

HMD Global presentó una nueva línea de teléfonos ‘ultraresistentes’: Nokia 800 Tough, con certificación IP68 y con compatibilidad con Google Assistant, WhatsApp y Facebook, así como conexión 4G.

IFA 2019

También anunció otros modelos de celulares básicos: el Nokia 110 y el Nokia 2720 Flip con 4G. Y en el terreno de los teléfonos inteligentes, la compañía lanzó el Nokia 6.2 y el Nokia 7.2, smartphones pertenecientes a la gama media.

IFA 2019

Sony

El fabricante japonés ha lanzado el Sony Xperia 5, que cuenta con una pantalla de 6,1”, un procesador Snapdragon 855, una batería de 3,140 mAh, almacenamiento interno de 128 GB, lector de huellas y reconocimiento facial.

Alcatel

TCL Communication ha presentado el nuevo Alcatel 3X, un smartphone de gama media con una pantalla de 6.52”, una batería de 4,000 mAh, una triple cámara principal de 16MP + 8MP + 5MP, reconocimiento facial y lector de huellas en la parte trasera.

IFA 2019: Lanzamientos de computadoras

Acer

El fabricante ha presentado en la IFA 2019 su nueva línea de dispositivos ConceptD, conformada por las laptops ConceptD 3, 5, 7, 9 Pro equipadas con certificación RTX Studio, procesadores Intel de 9na generación y gráficas Quadro RTX 5000, y el nuevo monitor ConceptD CM2241W de 24”.

Por otro lado, también lanzó sus nuevas computadoras gamers, la Predator Triton 300 y la Predator Triton 500, nuevas versiones de las laptops Swift 3 y Swift 5, así como la computadora all in one Acer Aspire C en versiones de 21,5", 23,8" y 27”.

Asus

Por su parte, Asus presentó sus nuevas de computadoras portátiles: la ProArt StudioBook One, equipada con una pantalla de 15,6 pulgadas, tarjeta gráfica Quadron RTX 6000 y procesador Intel Core i9, y la ProArt StudioBook Pro X.

En el ámbito gamer, el fabricante mostró la Asus ROG Zephyrus S GX701, un portátil que integra una tarjeta gráfica RTX 2080 y una pantalla de refresco de 300Hz.

Por otro lado, Asus también reveló sus nuevas Zenbook, las laptops enfocadas a la vocación profesional. Las Zenbook de 13”, 14” y 15” integran un ScreenPad 2.0, mientras que las Zenbook Flip de 14” y 15” adicionalmente están equipadas con una pantalla secundaria.

IFA 2019: Otros anuncios

Sony ha presentado sus nuevos audífonos Bluetooth Sony WI-1000XM2 con formato ajustable al cuello que cuentan con tecnología de cancelación de ruido gracias al procesador de sonido Noise Cancelling HD QN1.

IFA 2019

Asus anunció su nuevo reloj inteligente VivoWatch SP, un dispositivo enfocado al deporte y que integra un conjunto de sensores que permiten monitorizar el oxígeno en la sangre, pulsaciones, niveles de estrés, presión sanguínea, así como visualizar nuestro electrocardiograma.

Acer presentó un novedoso modelo de su silla gaming: la Predator Thronos Air, que llega con un brazo motorizado para colocar hasta tres pantallas unidas, una bandeja ajustable para el mouse y teclado, pasavasos y un sistema de masajes.