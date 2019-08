Google Go: ya está disponible en todo el mundo la versión ligera del buscador [FOTOS]

Google lanzó este martes 20 de agosto su aplicación móvil Google Go para los usuarios de todo el mundo. Ya disponible en Android, permite buscar información en Google consumiendo menos almacenamiento interno y memoria, además de que no necesita una conexión a Internet rápida y tampoco estable.

La aplicación ya existía en Android Go desde 2017 para algunos países, la disponibilidad ahora es global. La nueva versión de Google Go tiene apenas un tamaño de 7MB, permitiendo que el teléfono se mantenga rápido y sin ocupar mucho espacio.

Google Go también crea versiones Web de las aplicaciones, permitiendo que estas no se tengan que liberar y liberando espacio interno. Otras de sus funciones es su capacidad de usar Lens para traducir texto en una foto. La traducción se puede hacer de texto a texto o de texto a audio.

Google Go también incluye una página con los temas más populares del momento y desde Google aseguran que funcionará correctamente incluso cuando la conexión a Internet no es del todo estable. Y cuando la red Wi-Fi o de datos móviles no esté disponible, Google Go será capaz de almacenar nuestras últimas búsquedas y cargarlas en el momento en el que volvamos a conectarnos.

La aplicación se puede descargar totalmente gratis a través de Google Play, y puede ser una muy buena alternativa a la app original del buscador de cara a todos aquellos poseedores de un terminal de gama de entrada o que no cuentan con una conexión a Internet de alta velocidad.