YouTube: ya puedes probar maquillaje mientras ves tutoriales gracias a la Realidad Aumentada [FOTOS]

YouTube, siendo la plataforma preferida por millones de usuarios para buscar tutoriales y reseñas de maquillaje, acaba de lanzar la primera campaña oficial para estrenar su nueva función de Realidad Aumentada, que hará más inmersiva la experiencia con este tipo de contenido.

A mediados de junio, Google anunció sus planes de introducir en YouTube una herramienta de RA: “AR Beauty Try-On”, una función que permitirá probar maquillaje virtualmente mientras miras tutoriales de belleza.

Cómo probar maquillaje en YouTube

Desde tu smartphone, ingresa a YouTube y accede al video ”Golden Goddes Makeup Tutorial using all my Holy Grail MAC Products!“. Al costado del título del video, aparecerá el botón “Probar”, pulsa en él y concede los permisos para utilizar la cámara.

En la mitad inferior de la pantalla aparecerá la cámara captando tu rostro, junto a una barra de opciones con 24 tonos de lápices labiales. Al seleccionar un color, se mostrará el nombre, precio y fotografía del producto.

Si encuentras un tono que te guste, puedes adquirirlo fácilmente presionando en el botón “Comprar”. El enlace te redirigirá a la tienda online oficial de MAC Cosmetics, allí podrás realizar la compra en línea.

En esta primera etapa, la marca MAC Cosmetics trabajará con los creadores a través de Famebit de YouTube, la plataforma de marketing de contenido de marca.